Arturo “Loquillo” Fernández:  “Postularé a la presidencia”

EX ALCALDE de TRUJILLO REDUCIRÁ MINISTERIOS Y ALCALDÍAS E IMPULSARÁ MERITOCRACIA

“Un Camino Diferente” es el nombre de la agrupación política comandada por el ex alcalde de Trujillo, Arturo Fernández que buscará hacerse con la Presidencia de la República el 2026, el popular “Loquillo” puso énfasis en la complicada situación de inseguridad que vive la localidad norteña además de apostar en una futura gestión por la transparencia y la meritocracia.

-Se supo que se encontró con un delincuente y que fue capturado gracias a su intervención junto con la Policía, cuéntenos sobre ello…

Claro, sí. Justamente estaba un policía con un tema de que habían asaltado un carro que nosotros no sabíamos. Inmediatamente, yo vi que estaba el policía solo y cuando corría detrás del ‘choro’ me bajé del carro, así que el nivel lo redujo. Yo apoyé ahí para que él se sienta más protegido de la espalda, el policía. Después vino la persona que estaba manejando mi carro y ocupó el lugar del policía y lo tenía al delincuente tirado en el piso. Así pudo el policía ir a seguir al otro delincuente que ya no tuvo la misma suerte como el primero. Un tema de mucha decisión en ese caso.

-¿Por qué cree que la delincuencia sigue avanzando, no solamente en Trujillo, sino en todas partes del Perú?

El asunto está en que ahorita hablamos de delincuencia, pero ¿quién ha fomentado la delincuencia? Los mismos jueces y fiscales han fomentado esto. No se olviden que quien soltó “Los Plataneros” fue la misma jueza que me sentenció por la querella. Entonces, creo que ahí podemos decir que por la inacción o por las coimas que habrían recibido muchos jueces, ahora los delincuentes ya se han amasado una buena fortuna.

Se han hecho hasta amigos de los jueces y fiscales. Tienen sus abogados favoritos y cuando ya le coimeaste una vez, ¿tú crees que va a decir algo el juez? Ya no, tiene que estar decidido a seguir liberando delincuentes. Por eso es que muchos delincuentes tienen una justicia a su medida. Pero el que ha originado la delincuencia aquí han sido los jueces y fiscales.

APOSTARÁ POR LA MERITOCRACIA

-¿Es verdad que va a candidatear a la Presidencia de la República?

Sí, exactamente. Si aún queda un poquito de democracia, podríamos inscribir el partido y ser candidato a la presidencia. Claro, si Dios lo permite. Depende primero de las firmas, tenemos el partido “Un Camino Diferente”, donde nosotros estamos apostando por una política totalmente diferente a lo que se viene haciendo y necesitamos 24.000 firmas para inscribir el partido y cada día se afilia más personas.

En un solo grupo solamente se han afiliado 1.500 personas. Donde cada uno viene a afiliarse, no necesitamos ir a tocar puertas, nada. La misma población viene al local y se afilia, o si no, se va a la plaza de armas de Trujillo, o a los diferentes puntos donde estamos afiliando. Es un partido que te va a transformar

-¿Este nuevo partido será de derecha, izquierda o de centro?

Este partido va a hacer realmente política. Y la política la va a hacer directamente con la persona que trabaja para un país mejor. Aquí no se va a permitir que los que tengan plata sean candidatos, por ejemplo, eso no. Eso sería ir en contra de la meritocracia.

Si nosotros queremos hacer meritocracia, tenemos que empezar desde el partido. Ahí es el inicio del gobierno, de tener un partido transparente, con aportantes que no sean empresarios o delincuentes, sino con gente de a pie que realmente quiera su patria y lucha por el cambio.

“FUNCIONARIOS QUE ROBAN A LA CÁRCEL DE INMEDIATO”

¿De dónde provienen los cuadros con los que va a formar su nuevo partido para eventualmente llegar al gobierno?

Mira, en el Perú hay grandes profesionales, no solamente aquí, sino peruanos en el extranjero. Y cuadros buenos tenemos como es una municipalidad, tiene buenos cuadros, pero tienes que tener la ley bajo el brazo. Si tú ves que un funcionario roba, inmediatamente tiene que ser condenado y sentenciado.

Si un empresario no te hace una obra como tiene que ser, o te sobrevalora, tiene que ir directamente sentenciado en tiempo exprés. No podemos esperar 30 años para una sentencia de una empresa que hace la obra mala o sobrevalorada porque es como si tú me vendieras un carro a un millón y yo te lo digo, bueno, te lo compro, pues. No es así. Tiene que ser todo de acuerdo a regla, y de acuerdo a cómo son los parámetros realmente de gasto aquí en el Perú. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer una política totalmente diferente.

¿Qué cosa que realizó en la Municipalidad Provincial de Trujillo le gustaría aplicarlo a nivel nacional?

La disciplina. La disciplina es importante. Mira, aquí no se puede permitir, aquí no se puede permitir gente que venga a ocupar un cargo solamente porque está así en el ROP. O sea, la municipalidad dice que tienes que tener área de salud. ¿Y para qué te sirve? Tienes que tener psicólogos. ¿Y para qué te sirve? Ahí alguien puede meter a su sobrina, a su amante, a su hermana, a su hermano, a quien lo apoyó en la campaña.

Eso no puede pasar, tenemos que reducir los ministerios, tenemos que reducir las alcaldías, eliminar las prefecturas y subprefecturas. Tenemos que ahorrar, tenemos que demostrarle al pueblo peruano que con el ahorro de esta burocracia se puede hacer obra sin destruir nuestra naturaleza. Tú sacas oro de un cerro, minerales, destruyes la flora, la fauna en la selva. ¿A cambio de qué? ¿De más parásitos en el Estado? ¿De que los pobrecitos tengan un pool de abogados, de asesores? No, señor.

Eso no puede permitirse. O sea, primero, el ahorro. El empresario que ve que su país ahorra, que no se gasta dinero en burócratas, en delincuentes va a aportar sus impuestos como lo que ocurrió en Trujillo. La gente comenzó a pagar sus impuestos porque vio un cambio.