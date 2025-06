“Armonía 10 no me ha dado ni un sol”

VIUDA DEL ‘RUSSO’ JURA ORQUESTA QUIERE HACER PLATA CON SU IMAGEN

La viuda del excantante de Armonía10, Paul Flores, Carolina Jaramillo, reveló mostrarse decepcionada al ver cómo los dueños le dieron la espalda pese a que su esposo dio todo por la orquesta. Según dijo, se sintió traicionada al ver cómo Armonía 10 le negaba los derechos de ella a su hijo.

“No hubo ningún acuerdo, del último comunicado que saqué no se han hecho presentes, todo es por la vía legal. A mí no me han dado ni un sol, yo no recibido nada, es un depósito por consignación«, dijo explicando que solo un juez puede definir el monto.

Jaramillo desmintió a los dueños de la agrupación y aseguró que hasta el momento no le llega ni un sol del dinero que le corresponde por el seguro de vida ley de su esposo, pues al no estar casada con él, la desconocieron por completo como esposa pese a sus años de convivencia y tener un hijo juntos.

«De los que pensé que nunca me iban a dar la espalda fue de ellos, no entendí por qué me desconocieron como esposa. Mis compadres saben», agregó.

Luego de que Armonía 10 revelara que buscaba ofrecer una pensión de 5 mil soles para el pequeño de Carolina Jaramillo y Paul Flores, propuesta que ella rechazó al querer un monto más alto, aclaró que dicha pensión vino con contundentes condiciones que rechazó. Según sostuvo, la orquesta buscaba aprovecharse de su desesperación y tener derechos exclusivos sobre la imagen de su esposo a cambio de brindarle un apoyo a su pequeño.

Leer también [Miguel Bosé vuelve al Lima tras 14 años de ausencia]

“No tienen ningún derecho sobre la imagen de Paul, esos 5000 soles que ofrecieron para un apoyo a mi hijo, pero era a cambio de una exclusividad de la imagen de Paul. Ellos no tienen derecho a la imagen ni voz ni nada”, manifestó rechazando un homenaje a su esposo.