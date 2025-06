‘Bruja del 71’ empuñó armas contra dictadura

Angelines Fernández combatió régimen de dictador Francisco Franco

Continuando con una entrega más sobre la historia secreta de los actores que dieron vida a los personajes de la vecindad, esta vez te daremos a conocer el lado oculto de la actriz española mexicana, Angelines Fernández, la popular ‘Bruja del 71’, quien en su juventud se levantó en armas contra la dictadura del militar español, Francisco Franco.

María de los Ángeles Fernández Abad nació en Madrid, España, el 9 de junio de 1924. A los catorce años ya manifestaba su furia contra el líder militar Francisco Franco, quien había fraguado un golpe antidemocrático contra la Segunda República Española, lo que desató el episodio conocido como Guerra Civil que se llevó la vida de más de medio millón de personas.

Para hacer frente al régimen reaccionario de Franco, por España se formaron diversos grupos de resistencia integrados por militantes comunistas, socialistas y anarquistas a los que se les denominó Maquis. La mayoría de estos grupos se fueron agrupando en las montañas, desde donde combatieron a las fuerzas golpistas.

PELEÓ JUNTO A OBREROS Y FEMINISTAS CONTRA FRANCO

En ese contexto, la ‘Bruja del 71’ empuñó las armas junto con los movimientos obreros, sindicalistas, feministas y republicanos que combatían al bloque fascista que se postraba sobre Europa en ese entonces.

Con el apoyo bélico de Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, Franco se empeñó en censurar cualquier indicio de comunismo. Fue así que a muchos de los intelectuales, artistas, académicos y líderes sociales se les vio como enemigos en su propio país.

“Era de carácter fuerte. Para ella no habí­a medias tintas, era blanco o negro; no podí­a ser gris. Era una mujer que tenía altos valores y a veces la gente no se los tomaba muy bien; entonces decían que tenía un genio de la fregada”, contaba la hija de Angelines en una entrevista en 1999.

“Al trabajar en las guerrillas de España, mi mamá fue catalogada como antifranquista, entonces ella necesitaba salir de su país natal, considerando que su vida era difícil. Llegó a México en 1947, después vivió en la Habana, en lo que arreglaba sus papeles y regresó para trabajar en las pelí­culas de Cantinflas y Arturo de Córdova”, agregó.

PERDIÓ BATALLAS Y TUVO QUE HUIR DE ESPAÑA

Fue a sus 14 años, que Angelines fue testigo directo de la violencia y el caos que trajo consigo la dictadura de Franco. Como muchos jóvenes de su época, simpatizaba con la causa republicana, lo que la colocó en la mira del régimen.

Aunque los detalles de su participación en la resistencia antifranquista no están documentados con precisión, amigos y colegas, como Ramón Valdés, siempre la llamaron de cariño “mi guerrillera”.

No hay muchos registros de su participación en la guerrilla, pero se sabe que empuñó las armas y apoyó en labores logísticas y de comunicación, algo que en aquel tiempo era suficiente para ser perseguida.

Tras la derrota de los republicanos, Angelines tomó la dolorosa decisión de abandonar España, uniéndose a los miles de exiliados que encontraron refugio en México.

Gracias a las políticas del ingeniero Lázaro Cárdenas -entonces presidente de México-, el país azteca le abrió los brazos a la actriz, así como a miles de españoles que buscaban un refugio. Se estima que cerca de 25 mil refugiados los que llegaron al país azteca durante esa época.

ACTUÓ JUNTO A CANTINFLAS, TIN TAN Y PEDRO INFANTE

Instalada en un país nuevo y desconocido, Angelines no tardó en hacerse un lugar en el mundo del espectáculo. Su talento y formación teatral le abrieron las puertas del cine de oro mexicano, donde compartió créditos con leyendas como Cantinflas, Tin Tan y Pedro Infante.

La actriz participó en más de 20 películas, mostrando su versatilidad tanto en la comedia como en el drama. Sin embargo, el destino le tenía preparado un personaje que la convertiría en un ícono para toda América Latina: Doña Clotilde, la temida pero tierna ‘Bruja del 71’.

Después de 23 años en el elenco de la vecindad de El Chavo, Fernández murió en 1994 víctima de un cáncer que la atormentó por varios años, producto de su adicción a los cigarrillos.

Aunque pudo ver la caída del franquismo, no regresó nunca a su país, pues fue tal su amor por México que decidió pasar los últimos días de su vida en la nación que le tendió la mano cuando más lo necesitó y donde fue catapultada al estrellato.