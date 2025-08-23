Armada colombiana intervino a consejero regional de Loreto en aguas peruanas

Luis Meder denunció que una patrulla de la armada colombiana lo detuvo cuando se desplazaba por el río Putumayo.

El consejero regional de Putumayo, Luis Meder, denunció haber sido intervenido por efectivos de la Armada colombiana cuando navegaba por el río Putumayo, en aguas que, según aseguró, corresponden a territorio peruano. El hecho ocurrió el 21 de agosto, a solo diez minutos del distrito de Santa Mercedes.

Y ha generado un fuerte pronunciamiento de las autoridades locales de Loreto, que acusan al Gobierno central de desatender la defensa de las comunidades fronterizas. Según Meder, el incidente se produjo cuando retornaba de una visita oficial al distrito de Rosa Panduro. Aproximadamente a las 6:30 p.m.

Una patrulla colombiana interceptó la embarcación en la que viajaba junto a otros pasajeros. «Estábamos regresando del distrito de Rosa Panduro rumbo a Santa Mercedes. A las 6.30 p.m. fuimos intervenidos por una patrulla de la Armada colombiana. En forma prepotente ingresaron a nuestra embarcación y revisaron nuestras pertenencias», narró.

El consejero precisó que los militares insistieron en que todos los ocupantes debían trasladarse a su navío, pese a encontrarse en aguas peruanas. «Lo sorprendente es que estábamos en territorio peruano y nos querían obligar a meternos en su barco. Yo les pregunté por qué estaban en Perú interviniendo a peruanos», añadió.