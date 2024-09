Del Águila: “Se han dicho cosas que no son verdad”

Mediante una entrevista, la exjefa de migraciones indicó que el animador Andrés Hurtado ha mencionado cosas que no son ciertas.

La exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, mencionó que nunca recibió algún tipo de regalos a fin de ayudar a agilizar los trámites de desnacionalización para el futbolista Roberto Suicho. En esa línea, señaló que será el mismo Andrés Hurtado, quien deba demostrar eso ante las autoridades.

“Nunca ha llegado a mi casa una botella de esa naturaleza (Don Perignon) del señor Hurtado ni Siucho. Si esa botella fue entregada al señor Hurtado tendrá que responderlo él, pero a mi vivienda no me han mandado ningún tipo de regalos para que yo me beneficie o favorezca a alguien“, señaló mediante un programa local.

Asimismo, del Águila, señaló estar a la espera de ser citada por el Ministerio Público, a fin de brindar toda su manifestación sobre el caso, y cuestionó a Hurtado por grabarla durante los almuerzos que compartían. Ante ello, enfatizó que dejó Migraciones en el año 2021 sin cuestionamiento alguno, por lo que criticó que se quiera manchar su carrera.

“¿Cómo puedo imaginar que un amigo (Andrés Hurtado) viniera a grabarme? Soy una especialista y como tal en temas migratorios afecta mi trayectoria, así como la vida de mi familia. Se han dicho cosas que no son verdad, no solamente del señor Hurtado, y que en su momento se verá: han señalado que le di la nacionalidad al señor (Thiago) Cantoro, le reintegramos la nacionalidad al señor (Roberto) Siucho y que se agilizó los trámites del señor. Estoy esperando que la Fiscalía me cite“, sentenció.