Maduro narco dictador colabora con las FARC y el ELN de Colombia

El director de la DEA responsabilizó a Maduro por la corrupción y la dictadura, que contribuyen a la exportación sistemática de estupefacientes al norte del continente.

Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro ha forjado conexiones con grupos armados colombianos, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según Cole, estas colaboraciones buscan facilitar el tráfico de drogas hacia México, desde donde las sustancias ilícitas son posteriormente enviadas a Estados Unidos.

Durante una entrevista con Fox News, el funcionario explicó que el régimen venezolano aprovecha su red en México para movilizar cargamentos de cocaína con destino final en Estados Unidos. “Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista que sigue trabajando con las FARC y el ELN para enviar cantidades récord de cocaína a los cárteles mexicanos, que continúan ingresando a Estados Unidos”, manifestó.