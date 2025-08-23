SUNAT incauta más de 185 millones de dólares intervenidos

Se remitieron al Ministerio Público 631 informes con indicios de delitos aduaneros.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) logró incautar mercancías de contrabando por un valor estimado de 185.59 millones de dólares entre enero y agosto, cifra superior en 15%, si se compara con los resultados registrados en el mismo periodo del año pasado.

Durante este periodo se incrementaron sostenidamente las acciones de control, pasando de 11,172 intervenciones en 2024 a 11,850 en lo que va del presente año. Esta labor permitió identificar y reducir ilícitos en zonas críticas de la frontera sur (Puno, Tacna), norte (Tumbes, Piura) y Lima respectivamente.

Los principales productos intervenidos corresponden a máquinas/artefactos (11.01%), oro (8.73%), prendas de vestir (6.09%), cigarrillos (4.89%), calzado (4.19%), productos tecnológicos (2.31%) y ropa usada (1.07%).

En el puerto del Callao, se intervino un cargamento de mercurio de contrabando, valorizado en más de medio millón de dólares que se encontraba adherido a 20 toneladas de piedra chancada y que ha sido una de las primeras intervenciones de su tipo en la región, atacando así el tráfico ilícito de insumos químicos.

En las intervenciones de cigarrillos, a la fecha, se registran 9.4 millones de dólares, 226% más que el mismo periodo del 2024. En cuanto a ropa usada, se han realizado intervenciones por un valor mayor a 3.1 millones de dólares. Unos 39% más que el mismo periodo del año pasado. En relación con las intervenciones de confecciones, a la fecha se ha intervenido más de 11.30 millones de dólares.