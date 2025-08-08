Árbitros denuncian abusos de Lozano, pero Conar los desmiente

En el material difundido, aparecen tres presuntos árbitros peruanos quienes afirmaron, bajo anonimato, que desde el año 2018 se sienten «secuestrados» por el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) publicó un video en su cuenta oficial de Instagram. En el que expone una grave denuncia hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y su presidente Agustín Lozano. Sin embargo, minutos después, la institución reveló que su cuenta habría sido hackeada y que todo lo dicho en ese clip no representaba su sentir.

En el material difundido, aparecen tres presuntos árbitros peruanos quienes afirmaron, bajo anonimato. Que desde el año 2018 se sienten «secuestrados» por el mandamás de la FPF. Por lo que lo acusaron a él y a su directiva de manipular los ascensos y bajas arbitrales, además de controlar todo el sistema de referis para asegurar apoyo electoral en futuras elecciones.

«Desde 2018, los árbitros de fútbol hemos sido secuestrados por el actual presidente de la FPF. Este señor y su junta directiva tienen sometido a todo el sistema arbitral. Él y su directorio deciden quiénes ascienden a categorías superiores”, se escucha en el video.

«Este señor maneja a su antojo a la Conar, con la única intención de obtener el voto de los árbitros para las próximas elecciones. En el 2024, llevó a su equipo a la Liga 1 de fútbol en el Perú, con todas las polémicas que se dieron en su momento”, agregan.

Además, se denunciaron irregularidades financieras. Se señaló que los jueces no reciben presupuesto adecuado. Y que la FPF mantiene «una deuda inmensa y con el paso de las semanas no hay pagos, algo que pasa todos los años”. “Lo árbitros de primera y de FIFA tienen deudas por cobrar que llegan hasta los 15 mil soles”.

En el clip también se criticó la falta de independencia de la Conar y se destacó que la última directiva arbitral habría sido designada sin elección, e incluía a una persona que también postula al directorio de la FPF. “La última directiva de árbitros fue seleccionada a dedo, sin ninguna elección. Además, una de sus integrantes es candidata también al directorio de la FPF”.