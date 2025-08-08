Trump y Putin se reunirán para discutir la guerra en Ucrania

Moscú descartó incluir a Volodímir Zelenski en el encuentro, pese a su insistente llamado a negociar directamente con Putin.

El Kremlin confirmó este jueves que Donald Trump y Vladimir Putin sostendrán una reunión bilateral «en los próximos días». En un intento por destrabar el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022.

La cumbre —que se perfila como la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde la reunión entre Joe Biden y Putin en Ginebra en 2021— fue anunciada por el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, quien detalló que “a sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio” y que la fecha tentativa sería la próxima semana, posiblemente en Emiratos Árabes Unidos.

Trump había adelantado el miércoles que «probablemente» se reuniría con Putin «muy pronto». La reunión busca abrir una nueva vía de diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania. Que se ha prolongado por más de tres años sin avances significativos hacia un alto el fuego.

Pese a los esfuerzos diplomáticos, el Kremlin descartó por el momento un encuentro trilateral que incluya al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien ha insistido en la necesidad de una negociación directa con Putin.

«No se dan las condiciones para una reunión cara a cara», afirmó el propio mandatario ruso. Quien considera que una cita de ese tipo solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.