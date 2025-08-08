Fiscalía inició investigación por atentado a datos informáticos del JNJ

El Ministerio Público dispuso que personal policial de la Divindat «realice las diligencias urgentes y necesarias» tras una presunta manipulación irregular de la base de datos de la JNJ que contenía información sobre procedimientos disciplinarios a jueces y fiscales.

El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar por una presunta manipulación irregular de la base de datos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La cual contenía documentación relacionada a procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales.

La Fiscalía precisó que las diligencias se realizan «contra los que resulten responsables del delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio» de la JNJ. Donde estarían comprometidos «más de 1200 documentos virtuales de procedimientos disciplinarios».

Además, la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro «dispuso que personal policial de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) realice las diligencias urgentes y necesarias a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales».

El pasado 2 de agosto, un funcionario de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios (DPD) de la JNJ reportó a su superior Magnolia Giannina Martínez Hidalgo, directora de dicha unidad, que “casi la totalidad de denuncias del 2025″. Así como documentos derivados de estas fueron eliminados del Sistema de Gestión Documental (SGD) de la entidad. Entre ellos casos que involucran a la fiscal de la nación Delia Espinoza y al fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez.