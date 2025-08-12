Regresa el Festival de Lima: una fiesta musical imperdible

UNA CARTERLERA DE LUJO QUE PROMETE DAR QUE HABLAR

ste sábado 16 de agosto, la música tropical, criolla y popular se volverá a adueñar de Lima con el regreso de uno de los eventos más esperados del año. La Explanada 28 de Julio del Club Lawn Tennis, en Jesús María, será nuevamente el escenario de la séptima edición del Festival de Lima, un espectáculo que celebra el talento y la diversidad musical del Perú.

Con una cartelera de lujo, el festival reunirá a destacados artistas como La Primerísima, Marisol, Barrio Fino, Bryan Kamus, Angie Chávez, Lucía de la Cruz, Engerbeth La Fama, Camagüey y Wilmer Cartagena, quienes harán vibrar al público con lo mejor de la salsa, cumbia y música criolla.

El evento arrancará desde las 5:00 p.m. y se extenderá por unas siete horas ininterrumpidas de música en vivo, ofreciendo una experiencia completa para los amantes del ritmo y la tradición peruana. Además, el ambiente al aire libre de la explanada permitirá disfrutar del show con comodidad y seguridad.

Para ingresar, los asistentes deberán presentar su ticket físico o E-Ticket, que podrá descargarse desde dos días antes del evento. Se recomienda llegar con anticipación, ya que el ingreso después del horario establecido estará sujeto a las disposiciones del organizador y del recinto.

El Festival de Lima se ha consolidado como un punto de encuentro donde la cultura popular, el baile y la identidad musical del país se celebran con entusiasmo. Esta edición promete superar expectativas y reunir a miles de personas en una noche inolvidable.

Además, se ha convertido en una verdadera celebración de la identidad musical peruana, reuniendo a distintas generaciones en torno a los sonidos que han marcado nuestra cultura popular. Esta nueva edición no será la excepción: promete ser un encuentro vibrante, lleno de alegría, donde la música volverá a ser el hilo conductor de una noche mágica.

Recinto: Explanada 28 de julio – Club Lawn Tennis – Av. Salaverry 744 – Jesús María

Ingreso: Deberá presentar su Ticket o E-Ticket para acceder al evento. La descarga de los E-Tickets estará disponible desde 2 días antes de la fecha del evento o función.

Restricciones del Ingreso: El ingreso después de la hora señalada en la entrada está sujeto a las reglas del Organizador y del establecimiento donde se llevará a cabo el evento.