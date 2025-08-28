Periodista cercana a Juan Santiváñez es designada nueva jefa del IRTP

Adriana Janette Rodríguez Jadrosich asume las riendas del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.

El Gobierno designó a Adriana Janette Rodríguez Jadrosich como nueva jefa institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), de acuerdo con la Resolución Suprema N.° 017-2025-MC publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma da por concluido el encargo que venía ejerciendo Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco, directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, a quien se agradeció por los servicios prestados. Rodríguez Jadrosich —cercana a Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia— asume la conducción del IRTP.

En marzo, cuando Juan José Santiváñez, era ministro del Interior, protagonizó un bochornoso episodio en Cuarto Poder al admitir que había recibido de antemano el guion de un reportaje que lo vinculaba con supuestos sobornos. Durante la entrevista, intentó señalar a su jefa de prensa como responsable de la filtración, pero la llamó Karla cuando su nombre real era Adriana Rodríguez. El desliz provocó sorpresa en el set y una reacción inmediata de la entonces funcionaria.

Las imágenes difundidas por el programa mostraron que Rodríguez, visiblemente incómoda, abandonó el set en pleno vivo y luego confirmó a la directora del dominical que no había entregado el documento. Santiváñez ofrecíó enseñar un chat con el reportaje completo, pero nunca explicó con claridad quién se lo había enviado.