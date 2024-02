Aparece en Chorrillos joven que se quedó dormido en el bus

El joven universitario de 24 años ha sido reunido con su familia en Los Olivos y se encuentra a salvo y en buen estado de salud

Juan Andrés Navarrete Huambachano, estudiante universitario, quien desapareció el jueves 22 de febrero después de quedarse dormido en un autobús de transporte público, fue encontrado esta madrugada en el distrito de Chorrillos.

Rosaura Huambachano Rueda, la madre del estudiante, confirmó la noticia y expresó que su hijo ya está de vuelta con la familia, en buen estado de salud, en su hogar en Los Olivos, después de una búsqueda intensiva que duró seis días.

Juan Navarrete está matriculado en la carrera de arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y también está tomando cursos adicionales en una academia situada frente a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ubicada en la cuadra 1 de la avenida Gerardo Unger, en San Martín de Porres.

Hechos

El jueves 22 de febrero, después de concluir sus clases en la academia alrededor de las 7 p.m., Juan tomó un autobús de transporte público en la carretera Panamericana Norte con destino a su hogar. Aunque no se conoce el punto exacto donde abordó el vehículo, se presume que fue entre los centros comerciales Plaza Norte y Mega Plaza.

Debido a la breve distancia entre la academia y su hogar, la familia comenzó a preocuparse al darse cuenta de que Juan no llegaba. Alrededor de las 8:40 p.m., la hermana de Juan recibió una llamada en la que él explicaba que se había quedado dormido durante el trayecto y que el cobrador lo había despertado en la última parada.

Durante la llamada, el joven solo pudo decir que estaba en una zona abierta y no tenía certeza de si se encontraba en el distrito de Puente Piedra o Carabayllo.

Estaba un poco ido

Según relató su madre, alrededor de las 11 p.m. de anoche, recibió una llamada de un informante que afirmaba haber visto a un joven con las mismas características físicas que su hijo en el distrito de Chorrillos. Tras enviarle una fotografía de Juan Andrés, pudo confirmar que se trataba efectivamente de él.

“Inmediatamente nos hemos traslado al lugar y era cierto, encontramos a mi hijo. Estaba un poco ido, no estaba muy consciente, pero cuando lo llamé reaccionó, se me acerca, me abraza y llora”, sostuvo Rosaura a TV Perú Noticias.

Después de casi una semana de estar reportado como desaparecido, Juan Navarrete logró regresar a su casa sano y salvo a las 6:30 de esta mañana. Su madre comentó: “Está un poco ido, un poco perdido, pero no tiene agresiones, su cuerpo está sano. Pasamos por la comisaría de Chorrillos, pasó médico legista para ver su dosaje etílico y todo lo pasó bien“.

Rosaura también expresó su agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda de su querido hijo. “quiero agradecer a mi familia, a la familia de mi esposo, a sus amigos del colegio, a nuestros vecinos y a Dios, principalmente. También agradecer a la Depincri de Carabayllo por su apoyo“.

Para aquellas familias que aún enfrentan la desesperación de buscar a un hijo perdido, Rosaura les brindó el siguiente mensaje: “Es lamentable que otras familias tengan que vivir este episodio que yo he vivido, uno sufre demasiado. Solo le pido a esas personas que están atravesando este momento, que tengan bastante fe y que sí van a encontrar a sus hijos”.

