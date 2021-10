Antonio Cartagena se pone a derecho

Antonio Cartagena uno de los máximos exponentes de la salsa peruana, se pone al día. Y es que el salsero aportó 14 mil soles a la cuenta del banco de la Nación, a nombre de la señora Roxana Valiente Sono respecto a la pensión de alimentos, bajo orden del juez, “a pesar que interpuse una demanda ante el juzgado de familia civil de Condevilla de Lima Norte, a fin de realizarme la prueba de ADN y verificar la autenticidad de mi paternidad, yo estoy cumpliendo desde enero 2020 hasta octubre 2021”.

El intérprete de “Necesito un amor”, a la par de cumplir con la manutención cada mes, decidió impugnar la paternidad en enero del 2020 y está a la espera que el juez indique la fecha para que se realice la prueba de ADN.

“La situación no es como la pintan, yo sigo cumpliendo, a su vez espero que el juez a cargo, defina de una vez el lugar y fecha para realizarme la prueba de ADN. Soy yo quien estoy pidiendo realizarme la prueba para verificar si la criatura es mía, pero la señora Roxana Valiente nunca mostró interés en hacérselo, pese a eso, no me desligo de mi responsabilidad y aporto con la mensualidad” asegura.