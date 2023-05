Angie Jibaja pierde los papeles y cuadra a Janet

La “Chica de los tatuajes” se molestó. Angie Jibaja no aguantó que le dijeran en su cara que había sido captada consumiendo drogas en varias oportunidades, además de haber protagonizado varios escándalos donde puso en riesgo su vida. La ex modelo estuvo a la defensiva y mandó a callar a Janet Barboza, además de pedirle que se informe bien.

Ex modelo no soportó que le recuerden el consumo de drogas y mandó a callar a Janet

Fue la popular ‘Rulitos’ quien recordó aquella vez que Angie fue llevada de emergencia por recibir un impacto de bala, además de las denuncias que hizo por ser víctima de violencia, como también haber protagonizado imágenes estando en un “fumadero”, hechos que no fueron del agrado de Angie.

“Yo no me senté aquí para hablar de ese tema (…) Mamacita, pásame con Ethel, discúlpame, tú no me caes bien. Con mucho respeto (…) No necesitaba sus cámaras tampoco, porque yo dije, estás tú Ethel, no pensé que me iban a abordar así yo necesitaba un tema serio donde haya información verídica. No era para que… siento que me han acorralado”, señaló indignada.

Debido a esto, Ethel Pozo intervino y se sinceró al decirle que para ella, aún no está en la capacidad para acercarse a sus hijos.

“Mira, con todo el cariño porque nos hemos conocido en la iglesia a la que va mi mamá. Lo que se ha visto en imágenes últimamente, es que tú continúas con la adicción a las drogas. Entonces, el papá de los niños, como cualquier persona, tendría que protegerlos porque no está seguro de que te has curado o puedas recaer”, expresó.

De igual manera, Janet continuó mencionando que por las drogas ella había perdido a sus hijos y que los menores tendrían medidas de protección en su contra, algo que Angie negó pidiendo que se informe bien. “Tienes que informarte, eso es mentira”.

Sin embargo, la cosa empeoró cuando Janet recordó que el hijo mayor de la “Chica de los tatuajes” fue detenido con drogas. “Me dio mucha pena como mujer y como madre que tu hijo haya seguido tus pasos, o esté a punto de seguir tus pasos”, manifestó. “No hables de mi hijo, tú menos que nadie. Mi hijo es un chico decente, educado y tiene muchos valores. Gracias a Dios no siguió el camino que yo tuve”, respondió Angie.

Posteriormente, los conductores señalaron que lo hijos de Angie se encuentran en un hogar estable, saludable, y consideran que por el momento Angie Jibaja no debería verlos, ya que puede perturbar su tranquilidad.