La Newton jura que su yerno canta “Bomboncito” canta lindo

No tiene problemas en defender a la pareja de su hija. En más de una oportunidad, Jessica Newton ha demostrado cuánto cariño le tiene a Deyvis Orosco, por ello no duda en defenderlo de Magaly Medina, quien recientemente aseguró que el “Bomboncito de la cumbia” no canta nada.

Suegra del cumbiambero le saca pica a su enemiga Magaly

A través de sus redes sociales, Jessica no dudó en publicar una fotografía del cantante en pleno concierto. La empresaria aprovechó la imagen para resaltar el talento de su yerno y todo el cariño que su público le tiene.

“Deyvis Orosco canta y encanta. Y yo lo admiro muchísimo como artista (…) Gracias por tanto cariño“, escribió Newton.

Asimismo en otra historia compartió uno de los temas más populares de Deyvis, “No te creas tan importante”, canción que suele compartir cuando se trata de responder algunas críticas. “Esa mi canción favorita”.

Recordemos que hace unos días, Magaly criticó al artista, no solo por lucirse con lentes de sol en la noche, sino también por estar subido yo de peso, y por no supuestamente no cantar nada.

“Deyvis no canta nada, no tiene la voz de su padre. Es algo que yo sé pero no se lo quería decir por no herir susceptibilidades porque ya saben cómo es la suegra y de verdad yo no quería pelearme con ella”, fue lo que dijo durante su programa “Magaly Tv la firme”.