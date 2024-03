¿Andrés Wiese regresa a la serie ‘Al fondo hay sitio’?

Actor llega a casa de los Gonzales en el set de televisión y fans enloquecen

Andrés Wiese, uno de los destacados protagonistas de ‘Al fondo hay sitio’ durante las primeras 9 temporadas del programa, había estado alejado de la televisión peruana desde entonces. Sin embargo, con el retorno de la serie a América TV, los seguidores expresaron su anhelo de ver nuevamente al actor en pantalla. Recientemente, Wiese sorprendió a todos al compartir un video desde el set de grabación de ‘AFHS’, específicamente dentro de la casa de los Gonzales, generando gran expectativa en el público.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, se le ve a Wiese en la avenida principal donde residen las familias Gonzales y Maldini. El actor llevaba una mochila, gorro y lentes, decidiendo entrar a una de las casas. “Hoy nos toca grabar en Pachamac y he venido un ratito a visitar el barrio, la casa de los Gonzales, qué nostalgia. La verdad es que se siente raro, bonito pero raro”, compartió. Posteriormente, expresó su impresión sobre la nueva residencia de los Maldini y las instalaciones, rememorando muchos recuerdos.

Ante esta visita, Wiese explicó que se encontraba grabando la película ‘Sube a mi nube’, donde es protagonista, y algunas escenas se realizan en las instalaciones de América Televisión. Aunque esto ocurra, no descartó un posible regreso a la exitosa serie.

¿Cómo reaccionó Erick Elera al ver a Andres Wiese en el set de ‘AFHS’?

La reacción de Erick Elera, quien junto a Wiese formó una gran dupla en el pasado en ‘Al fondo hay sitio‘, no se hizo esperar. El popular Joel Gonzales expresó su emoción en la casilla de comentarios del post en Instagram. “¡Oh Ricolaaaaas, en mi casa estás. Lo veo y me muero, lo veo y me muero, lo veo y me mueeeeroooooo!”, escribió emocionado.

Además de la reacción de Elera, decenas de seguidores de Andrés Wiese manifestaron su deseo de ver nuevamente a Nicolás de las Casas en ‘Al fondo hay sitio’. Muchos incluso creyeron que el video era un adelanto del retorno de su personaje a la serie, mostrando su ilusión porque esto se concrete.