Andrés Hurtado y jueza «ampayados» en EE. UU.

Andrés Hurtado organizó eventos y pagó almuerzos a jueces superiores a través de su empresa AFI Entertainment Company SAC

Nuevos videos difundidos por el programa Milagros Leiva Entrevista de Willax muestran al presentador de televisión Andrés Hurtado y la jueza suspendida de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, compartiendo juntos en Miami durante el cumpleaños de la magistrada.

Según los registros, la celebración tuvo lugar el 24 de enero en la discoteca Coco Bongo de South Beach, en compañía de sus hijos. Aunque Vidal negó una amistad cercana con Hurtado, el registro migratorio muestra que ambos coincidieron en el viaje: Vidal viajó del 20 al 25 de enero de 2023, y Hurtado, del 22 al 27.

En una entrevista, Vidal afirmó haber conocido a Hurtado en un evento en 2022 y sostuvo que no mantenía una relación de amistad con él. No obstante, según la televisora, ambos se habrían reunido también al día siguiente en un yate, aunque Vidal mencionó que no conoce ninguna propiedad de Hurtado en EE. UU. y aclaró que el yate fue alquilado para el matrimonio de su hijo.

Supuesta confesión

Un reciente informe del semanario Hildebrandt en sus trece revela que Hurtado, quien se encuentra en prisión preventiva por 18 meses, confesó haber ofrecido sobornos para favorecer a Vidal en su elección como presidenta de la Corte de Lima en 2022.