Alianza Lima anuncia salida de Bruno Marioni como director de Fútbol

Tras no alcanzar el título de la Liga1 Te Apuesto 2024, Alianza Lima confirma la salida de Bruno Marioni como director de Fútbol.

La eliminación de Alianza Lima de la Liga1 Te Apuesto 2024 ha traído cambios significativos en su equipo directivo. Según información obtenida por RPP, Bruno Marioni dejó su cargo como director de Fútbol del club blanquiazul, cerrando así su ciclo en la institución luego de varios meses de gestión.

El gerente general de Alianza Lima, Rafael Medina, confirmó la salida de Marioni y explicó que la decisión fue tomada tras no cumplir con los objetivos trazados para esta temporada. “Confirmamos la salida de Marioni en el puesto de director de Fútbol. No se logró cerrar el año con los objetivos cumplidos y vimos conveniente tomar esa decisión. Su reemplazo será anunciado en los próximos días”, declaró Medina a Ovación.

Este cambio marca una nueva etapa para Alianza Lima, que ya se enfoca en la reestructuración de su equipo técnico y directivo para afrontar los desafíos del próximo año.

Refuerzos que no rindieron

Una de las mayores críticas a Bruno Marioni son los “jales” que hizo para la presente temporada, desde rendimientos bajos hasta la contratación de jugadores con lesiones crónicas. Esta última situación es el caso del colombiano Pablo Sabbag, que llegó a Alianza con una lesión que lo alejó de las canchas por casi toda una temporada.

Por otro lado, las contrataciones de los dos panameños que no rindieron al nivel esperado. Cecilio Waterman no fue el delantero que los “blanquiazules” necesitaban y fueron más los goles que erró de los que anotó. El otro, fue panameño fue Jiovany Ramos, jugó los primeros partidos con el cuadro de la victoria pero nunca pudo consolidarse como titular y poco a pocos fue perdiendo minutos hasta no jugar ninguna de los últimos partidos.