André Castañeda ya no ama a Poly

El excombatiente pasó por el sillón rojo para contar detalles de su vida que nunca imaginamos. La mayoría de preguntas estuvieron relacionadas con su expareja, Poly Ávila, de quien afirma ya no estar enamorado y mucho menos amarla.

“Hace dos años se acabó el amor. Sentí que me defraudaba como persona y esa llama se fue apagando. Le dije la verdad. Yo siento que ella es egoísta conmigo y otros también“, expresó André.

Además, reveló que Poly se golpeaba para que no termine con ella, llegando incluso a golpearse la cabeza, arañarse y jalarse el cabello. Incluso, en una oportunidad intentó tirarse del octavo piso del departamento donde convivían tiempo atrás.

Una vez logré irme a mi casa tras una discusión (con Poly Ávila) y empezaron los mensajes y llamadas, como 50 y tantos. Yo odio que me manipulen ‘ella me decía, ven a mi casa’ y si no iba afirmaba que se iba a tirar del octavo piso. Yo tenía que ir (a su casa) porque no me quedaba duda que podía lanzarse del octavo piso. Lo que hacía era una manipulación”, reveló.

En cuanto a sus experiencias sexuales, no se considera extremadamente guapo, pero sí ha salido con varias chicas lindas. Incluso ha sido protagonista de tríos sexuales con su amigo Renzo Spraggon. Su código es compartir, no lo planean, solito surge la oportunidad.