Chabelita dice chau a Christian Domínguez

Chabelita Acevedo no quiere mirar atrás, solo se preocupa por el nuevo año que se le viene con todo. Más calmada sobre su separación con el cumbiambero, insinuó que todo lo vivido con el “olliquito” fue una carga para ella y se la pasó a alguien más.

En una entrevista para “Domingo al día”, la bailarina afirmó que “Esa mochila se la pasé a otra. No tengo ninguna mochila así que estoy tranquila. Cerré ese tema. Si en algún momento me equivoqué, de los errores aprendí y también me arrepentí de estar con él. Hubiese hecho caso a algunos consejos que me dieron en ese momento”

Sobre su futuro, reveló que hay grandes posibilidades de ingresar a “Esto es guerra”, mismo reality en el que participó su expareja, Christian Domínguez. Experiencia no le sobra, pues estuvo en el desaparecido programa “Combate” y no decepcionó.