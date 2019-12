Pelado mañoso pidió ayuda a amigo de Macarena Vélez

La participación de André Castañeda en “El valor de la verdad” sirvió para conocer un poco más a Adolfo Bazán. El exchico reality reveló que el abogado le pidió a un amigo en común para que intercepte por él y así evitar que Macarena Vélez no lo denuncie por doparla y hacer tocamientos indebidos.

No logró librarse de denuncias

“Al abogado lo conozco de vista, yo me enteré de lo que había pasado con Macarena por su Instagram cuando ella publicó ‘Si conocen a esta persona díganme quién es’. En ese entonces yo estaba en Estados Unidos y ahí le escribí para darle información de Adolfo. Yo le dije: ‘Es tal persona, denúncialo’. Luego conversé con mi amigo (en común con Adolfo Bazán) y le dije que el pata era una porquería de persona”, detalló en el programa de Beto Ortiz.

Luego de la conversación entre André y su amigo, este le comunica que Adolfo le estaba pidiendo mediante él para que llegue a un acuerdo con Macarena Vélez, pero no aceptó por respeto a su amiga. “Me negué rotundamente. Mi amigo atinó a decirme que solo me había pasado el mensaje que le habían dejado. Yo le dije que jamás me prestaría para eso”, exclamó.

El exintegrante de Combate decidió contarle una semana después a Macarena debido a que recién pasaba por todo el problema. Es importante resaltar que Adolfo Bazán fue capturado hace pocos días cuando estaba por fugar a Chile, evitando dar la cara por la serie de acusaciones de tocamientos indebidos y abuso de una menor.