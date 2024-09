Ana Siucho niega “favores económicos” a Andrés Hurtado

Ana Siucho rechaza las versiones del conductor de televisión por un auto de “regalo”

Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, rompió su silencio y desmintió contundentemente las afirmaciones de Andrés Hurtado, también conocido como ‘Chibolín’, quien aseguró que Roberto Siucho, hermano de Ana, le regaló un auto de lujo como muestra de agradecimiento. En una entrevista con Beto Ortiz, Ana reveló que su hermano, Roberto, fue víctima de presiones económicas por parte del conductor de televisión, al punto de verse obligado a entregar el vehículo ante las repetidas demandas de dinero.

Ana explicó que la relación entre su hermano y Hurtado comenzó cuando este último le ofreció ayuda para gestionar un trámite migratorio que permitiría a Roberto renunciar a su nacionalidad peruana y seguir su carrera futbolística en China. Aunque inicialmente Hurtado afirmó que no esperaba compensación alguna, pronto empezó a solicitar grandes sumas de dinero bajo la premisa de ser para causas sociales.

¿Hubo un auto de regalo?

Según Ana Siucho, la situación llegó a tal extremo que Roberto, al no poder seguir entregando dinero, optó por ofrecerle su automóvil BMW, valorizado en 33 mil dólares, como una solución desesperada. “El carro nunca fue un regalo. Roberto le dio el auto porque ya no tenía más dinero para darle”, enfatizó Ana, aclarando que la entrega del vehículo no fue voluntaria ni un gesto de agradecimiento, sino una respuesta a las insistentes demandas económicas de Hurtado.

Ana detalló que las solicitudes de dinero por parte de Andrés Hurtado eran constantes y crecían con el tiempo, lo que generó gran presión sobre su hermano. Aunque no precisó la cantidad exacta que Hurtado exigía, dejó claro que las peticiones fueron frecuentes y que su hermano se sintió obligado a ceder ante ellas.