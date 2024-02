Alianza Lima: Bruno Marioni habló sobre Paolo Guerrero

El gerente deportivo de Alianza Lima habló sobre los rumores que relacionan al ‘Depredador’ con el club en medio de su situación con Vallejo

Recientemente, han aparecido rumores que indican el interés de Alianza Lima en fichar a Paolo Guerrero para la temporada 2024, tras conocerse su intención de rescindir su contrato con César Vallejo. En relación a esto, Bruno Marioni, gerente deportivo del equipo blanquiazul, abordó el tema.

“Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con un contrato con otro club. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos. Nosotros no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad. Hoy Guerrero no es una posibilidad“, señaló en una entrevista para L1 Radio.

“Yo creo que se está sacando de foco su situación. Yo no soy quién para opinar. No me gustaría estar en esa situación en la que extorsionen o amenacen a mi familia. A nadie le deseo que reciba una amenaza. Es duro y difícil, pero es un tema que no me compete“, agregó el dirigente argentino.

Al final, el exfutbolista aclaró sus comentarios anteriores sobre Paolo Guerrero y expresó que la edad del delantero no es un factor relevante al considerar su posible incorporación.

“Yo en ningún momento hablé que no entraba en los planes de Alianza Lima por la edad o por incompatibilidad con Barcos. Yo lo que dije fue que, en ese momento, no entraba en la planificación de Alianza Lima“, dijo.

Bruno Marioni reveló la duración del tiempo durante el cual Pablo Sabbag no podrá jugar

En contraste, Bruno Marioni confirmó que Pablo Sabbag se someterá a una operación por su lesión en el tobillo y que estará fuera de los campos de juego durante al menos dos meses.

“Ha recaído con la lesión al tobillo. Estuvimos haciendo los análisis correspondientes, hizo una consulta con un médico en Estados Unidos. Decidimos que se opera, y esperamos que en los próximos días esté con nosotros“, añadió.

“No tenemos tiempo de recuperación. Imagino que nos va a llegar arriba de dos meses para que pueda volver a entrenar, quizás para competir en un poco más de tiempo“, sostuvo.

Ante esta situación, Alianza Lima considera la posibilidad de sumar otro delantero al plantel. “Es muy difícil. Alianza es un club demasiado grande, en cualquier momento puede venir cualquier jugador. Se nos ha lesionado Pablo, hoy el equipo está encontrando un modelo de juego con dos delanteros. Realmente, creemos que está corto en ese espacio del campo. No sabemos si vamos a encontrar alguna opción. Estamos evaluando“, concluyó.

