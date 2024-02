Paolo Guerrero culpó a Richard Acuña por acelerar su retiro

Guerrero declaró que el presidente de César Vallejo se desligó de responsabilidad y cuestionó la veracidad de las amenazas a su familia

La situación de Paolo Guerrero en César Vallejo se agrava aún más. El ‘César Vallejo‘ respondió a las declaraciones de Richard Acuña, presidente del equipo ‘poeta‘, quien había afirmado que las amenazas contra su familia no eran suficientes para justificar la rescisión de su contrato. Guerrero quedó muy afectado por las palabras del dirigente trujillano, a quien culpó de poner fin anticipado a su carrera si no le permite separarse del club.

El jugador formado en Alianza Lima indicó que recurrir a la FIFA no era una opción viable, ya que están luchando contra el tiempo, dado que el periodo de transferencias del fútbol peruano está por cerrarse y necesita resolver su contrato antes de poder fichar por otro equipo.

“No se trata de ir a la FIFA, porque obviamente corro contra el tiempo de recuperar mi carrera y de volver a jugar. El 26 está claro que se cierra al libro de pases, si estos tipo o estas personas no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera, lo digo así bien claramente y va a ser gracias a estos señores, que van a ser los responsables, y los hago responsables de todo eso”, declaró a ATV.

Leer aquí:

El delantero también rebatió las declaraciones del excongresista, quien había sugerido que Vallejo sería el principal perjudicado si él no llegaba al equipo:

“Quiero ser bien claro en esto, así como lo recibí a Richard, acepté su propuesta, acepté conversar con él y siempre fui muy honesto, muy respetuoso, claro y transparente. De la misma manera esperaba cerrar este tema, porque causó una mayor incomodidad a mi familia, un acoso que no lo esperaba, el perjudicado aquí soy yo. Vallejo, con todo el respeto que se merece el club, como lo he dicho es un gran club, no ha salido perjudicado en nada porque ellos no han gastado absolutamente nada”, añadió.

Además, compartió que la decisión de rescindir su contrato se tomó cuando su esposa, Ana Paula Consorte, se enteró de las amenazas, ya que hasta ese momento habían optado por mantenerla al margen de todo el problema.

“Las especulaciones hoy en día sobre mi persona, siempre han sido cada vez mayores, han ido creciendo a lo largo de toda mi carrera. Siempre han especulado cosas. Justamente, el señor Richard Acuña entiende muy bien que desde el día 2 que firmamos el contrato comenzaron las amenazas, y lo dije bien claro, no quiero que llegue a oídos de mi mujer, porque eso sí sería fatal. Pero ya llegaron, por eso fue la determinación de que no iba a cumplir con mi contrato, porque mi mujer no quiere”, indicó.

“No hay penalidad”

Recientemente se mencionó que la penalidad que Paolo Guerrero tendría que pagar por rescindir su contrato con César Vallejo sería de un millón 200 mil dólares. Sin embargo, tanto él como su abogado fueron categóricos al afirmar que no deberían pagar ni un solo centavo, ya que el equipo de La Libertad tampoco les ha pagado por sus servicios.

“No hay penalidad ¿Por qué tendría que pagar si la Universidad César Vallejo no me ha pagado a mí ni un sol? Lo estábamos llevando amigablemente para resolver el tema, pero el día de ayer ya no respondió, parece que se desconectó Richard, y quiso resolverlo a través de los abogados. Nos mandó una carta a mí y al doctor Julio, diciendo que ellos se desentendían del tema y que estaba obligado a venir el sábado. Además, ponían en duda el tema de las amenazas”, afirmaron.

Leer aquí: