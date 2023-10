Alcaldía de Comas paga 8 mil soles a personal sin experiencia para el cargo

Denuncia de la noticia renovada pone contra las cuerdas a Ulises Villegas, alcalde de Comas

El portal digital La Noticia Renovada ha destapado un escándalo que sin duda traerá cola en la Municipalidad de Comas, y es que en su más reciente investigación ha revelado que esa comuna contrató el pasado mes de setiembre a un grupo de personas para desempeñarse en el puesto de “Coordinador de Deportes”, cuyos sueldos alcanzan hasta los 8,000 soles. Sin embargo, la sorpresa es que ninguno de estos afortunados nuevos empleados tiene un título técnico o profesional que los respalde.

Para tratar este tema, La Razón conversó en exclusiva con el director de este medio, Luis Llumpo Chapoñan quien nos aseguró que ninguna de estas personas cuenta con un título habilitado por la Sunedu y lo peor es que muchos de ellos participaron en la campaña electoral del año pasado del actual alcalde Ulises Villegas.

Coméntenos sobre el más reciente informe de La Noticia Renovada, ¿es verdad que la Municipalidad de Comas ha contratado personal que no tiene especialidad como coordinadores de deporte?

Nosotros en una investigación que venimos realizando en aras de la transparencia y el buen este desempeño de los dineros del Estado, encontramos que en la Municipalidad de Comas había personas que no cumplen o que no estarían teniendo la disponibilidad de la documentación académica para para los cargos que vienen desempeñando. Tal es así que nosotros encontramos a varias personas que habían sido contratadas en el área de deporte para que sean técnicos en deporte. Sin embargo se ha manejado una serie de favoritismo, se podría decir, porque hemos encontrado a personas que han participado en la campaña pasada del entonces candidato y ahora alcalde Ulises Villegas. Y hoy día los vemos que tienen órdenes de servicio con montos que oscilan entre 8 mil, 5 mil y 3000 soles.

¿Esto sería un presunto delito de tráfico de influencias?

Eso nos llamó poderosamente la atención y hemos tenido acceso a documentos oficiales que corroboran lo que estoy diciendo. Ahora, hay personas que hemos puesto inclusive en el banner del informe que hoy día son proveedores de la Municipalidad de Comas.

Ósea, ¿estas personas aparecen en fotos durante la campaña de Municipal del año 2022 junto con Ulises Villegas?

Cuando uno entra a las cuentas de Facebook de estas personas hemos encontrado que ellos les han hecho la campaña. Ahí están fotos con el candidato de esa época que era Ulises Villegas por lo consiguiente estevieron haciéndole la campaña prácticamente.

¿Cuántas hojas de servicios se firmaron y cuándo se hicieron?

Tenemos aproximadamente 13 personas que tienen este orden de servicio. Lo sorprendente de este tema es que ellos son contratados para el puesto de coordinador de deportes, ósea a solicitud de la subgerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. Sin embargo, hemos notado que esta subgerencia solicita los coordinadores y quien firma el documento es la Oficina de Abastecimiento a cargo de la CPC. Kelly Cachique Aliaga. Esto se hizo el 13 de septiembre del año 2023.

¿Qué otra irregularidad encontraron?

Ahora, esto es del mes de septiembre del año 2023, cuando nosotros hemos ingresado a la página web de la Municipalidad de Comas para corroborar que esta orden de servicio se encuentre en el área de sistema, resulta que no aparece ninguna de las órdenes que tenemos nosotros. Pero, sin embargo, en el mes de agosto sí aparecen todas las órdenes de servicio.

Y ¿eso qué quiere decir?

Quiere decir que de repente podría haberse utilizado a estas personas con una orden de servicio amañada. Podría decirse eso, porque si acá está el documento oficial firmado por la misma subgerente de la oficina de Abastecimiento, cómo es que no aparece esta orden en el sistema. Incluso los nombres de los contratados los hemos verificado en la página de la Sunedu para ver si tienen alguna especialidad académica y resulta que no aparecen en ningún lado, no existen en la Sunedu. Y, sin embargo, los han contratado como coordinadores de deportes con un sueldo de 8,000 soles.