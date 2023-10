Moody’s afirma que el Perú ya está en recesión económica

Fue en julio de este año que se discutió la idea de que Perú se encaminaba a una recesión técnica. “La economía de la nación andina se contrajo 0,5% en los cinco primeros meses del año, lo que impresionó a los economistas y desafió la posición del Gobierno de que ‘Perú está de vuelta’, después de un periodo de intensa agitación política”, señalaba Bloomberg en Línea.

A pesar de esta situación, ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central de Reserva, a través de sus líderes, Alex Contreras y Julio Velarde, respectivamente, compartían esta opinión. Argumentaron que el empleo y el consumo no habían experimentado una contracción considerable.

Sin embargo, el exdirector del BCR y socio de Macroconsult, Elmer Cuba, afirmó para Infobae Perú que Perú se encuentra en un año recesivo. “El Perú de hace 10 años, que era una estrella del crecimiento, ya no lo es tanto, y eso es por la crisis política”, señaló. Ahora es Moody’s, la calificadora crediticia internacional, quien pone el último clavo en el cajón.

Moody’s opina

Ahora Moody’s es quien afirma lo que se veía venir. Dado el resultado del crecimiento de Perú en agosto, con un PBI que ha retrocedido hasta 0,63%, para Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de la entidad, quien declaró a los medios, “el Perú este año está en recesión. No es bonito decir eso, pero es la realidad” .

En octubre ya Contreras no podía negarlo. “El escenario macroeconómico se ha complicado. Los números de agosto y septiembre no muestran una recuperación y, en ese sentido, es fundamental seguir incidiendo en la recuperación de la confianza” , afirmó durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el martes 10 de octubre.

En junio de este año, el Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, declaró que se esperaba una recuperación económica para el tercer trimestre, y en agosto reiteró que se estaban observando signos de recuperación. Sin embargo, los acontecimientos posteriores han indicado todo lo contrario, ya que la situación económica no ha mejorado como se había anticipado.

Hay optimismo en 2024

A pesar del panorama recesivo para la economía peruana, hay aspectos favorables a tener en cuenta. La agencia de calificación crediticia Moody’s ha afirmado que, a pesar de los resultados del Producto Interno Bruto (PBI), no tiene previsto revisar la calificación crediticia del Perú.

Además, Elmer Cuba, exdirector del Banco Central de Reserva, señaló a Infobae Perú, que el Perú se recuperaría en el 2024. “Esos factores que nos han llevado a crecer este año debajo de cero se desaparecen el próximo año. No esperamos una congregación política como la que hemos tenido en el verano. El Niño no dura para siempre, se evapora. Y ya la construcción cayó, entonces ya no va a caer sobre mojado. Entonces Perú va a ‘rebotar’ en el año 2024”, declaró.