Combi choca con bus  del Metropolitano

Una combi de transporte público se despistó y chocó con las rejas que separan la vía mixta del carril exclusivo del Metropolitano, a la altura de la Estación Tomás Valle, en Independencia.

A través de su cuenta en X, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el violento impacto provocó que la reja de fierro se desplace y termine impactando contra un bus del Metropolitano que, afortunadamente, “no trasladaba pasajeros”.

Este accidente ocurrió en la vía sur-norte de la transitada avenida Túpac Amaru, en circunstancias que son motivo de investigación. Personal de la Municipalidad de Independencia informó que los dos ocupantes de la combi, el conductor y la cobradora, resultaron heridos con golpes menores.

Fuentes policiales confirmaron que el chofer de la combi, identificado como John Astete, no cuenta con licencia de conducir vigente, por lo que fue trasladado a la comisaría del sector.