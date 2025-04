Acusan a Víctor Zanabria de abuso y malversación

COMANDANTE GENERAL PNP A HABRÍA USADO A SUBOFICIALES COMO ALBAÑILES

El máximo representante de la Policía Nacional del Perú, el teniente general PNP Víctor Zanabria, fue acusado de abuso de poder y malversación de fondos.

Testigos protegidos declararon en la Fiscalía que Zanabria obligó a seis suboficiales a trabajar en labores de gasfitería, albañilería y electricidad para la refacción de una capilla y casino en las, instalaciones de la Policía, mientras fue jefe de la Región Policial de Arequipa en 2020.

Para justificar su accionar, ordenó que pongan en el registro que los seis suboficiales estuvieron cumpliendo “rol de servicio” de patrullaje a pie y así sea visto como “trabajos de inteligencia operativa”. Esta ejecución fue confirmada por la mayor PNP Claudia del Castillo, ex jefa del Escuadrón Verde de la región Arequipa.

“Sí, realizaron estos trabajos de construcción por orden del general Víctor Zanabria. Se acercaron a la formación por la parte posterior el general Víctor Zanabria y el coronel Francis Alarcón Gallegos, y solicité entre todo mi personal voluntarios que sepan labores de construcción, albañilería, electricidad, gasfitería. En ese momento, 15 suboficiales levantaron la mano”, relató.

Otra declaración clave ante la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa fue la del maestro de obra, Claver Colquehuanca. El profesional reveló que los turnos para los trabajos de refacción fueron dos y que por su trabajo le pagaron S/17 mil cuando el monto pactado fue de S/ 4.700.

Al recibir ese dinero, fue al despacho del entonces jefe de la región policial sede Arequipa para expresarle su sorpresa, narrando lo siguiente: “Me sorprendí por la cantidad que había. Me fui al despacho del general Zanabria y cuando me entrevisté le dije: ‘Este monto no me corresponde’. Él me contestó: ‘No te preocupes, cóbralo y te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das’“.

Tras el reportaje de Panamericana, el hoy cuestionado comandante de la PNP descartó haber incurrido en ilegalidades, afirmando que se trató de trabajo voluntario en “beneficio y bienestar del personal “.