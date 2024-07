Abogado de Villanueva desmiente a Fuerza Popular

El abogado de Jaime Villanueva, Luis Capuñay, refutó las declaraciones de la defensa legal de Fuerza Popular en relación al conocimiento de su patrocinado sobre el caso Cócteles.

Durante una reciente entrevista, Capuñay manifestó que lo señalado por el abogado de Fuera Popular, Christian Salas Beteta, “no es 100% correcto”.

Y es que en la última audiencia, la defensa del partido fujimorista afirmó que presentaría a Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, como testigo a favor de su organización.

“Vamos a probar algo más, probaremos que este caso ha sido generado indebidamente, y en su oportunidad y estadio procesal, ofreceremos como prueba nueva la declaración de Jaime Villanueva, quien va a explicar cómo es que este caso se inició”, indicó Salas Beteta.

Leer también [Francisco Sagasti postularía a la presidencia en el 2026]

No obstante, Capuñay aclaró que su cliente no posee la información que Salas Beteta ha mencionado. “Hay una declaración que Jaime Villanueva ha dado en el curso de una investigación. Entiendo yo, dentro del contexto de lo que ha declarado, que su conocimiento no va en relación al surgimiento del caso. Entonces, si ese es el tema a declarar por el cual va a ser ofrecido por el Dr. Salas Beteta, Jaime Villanueva no cuenta con esa información”, explicó Capuñay.