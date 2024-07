Rechaza desbalance patrimonial de Dina

Premier Adrianzén dijo que Boluarte no llega ni a los 2 soles

El último lunes, el contralor general de la República, Nelson Shack, advirtió sobre la existencia de más cuentas bancarias a nombre de la presidenta Dina Boluarte, de las cuales no se tenía conocimiento hasta la fecha, sugiriendo un presunto desbalance patrimonial.

Ante esto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respondió enfáticamente a estas acusaciones, rechazándolas y cuestionando las filtraciones de información.

El primer ministro desmintió categóricamente la existencia de un desbalance patrimonial en las cuentas de Boluarte. Según él, un análisis más exhaustivo demostraría que las cuentas mencionadas por la Contraloría contienen montos insignificantes.

“Tal desbalance no existe, un análisis mucho más detallado permitiría comprobar que las cuentas que la Contraloría General refiere, por lo menos dos de ellas, tienen montos ínfimos, que no llegan ni siquiera a los 2 soles. Lamentablemente, en algunos casos, uno cierra sus cuentas dejando un mínimo de saldo y, naturalmente, las propias normas prevén que esos mínimos saldos no tienen por qué declararse”, expresó Adrianzén.

Asimismo, se refirió a la divulgación de una carpeta de la Contraloría General de la República relacionada con este asunto. Subrayó que todos los ciudadanos tienen derecho al secreto bancario, y que la publicación de dicha información es alarmante.

“Me sorprende sobremanera que una carpeta de la Contraloría General de la República vinculada a esta materia se haga pública. Cuando todos sabemos que tenemos como ciudadanos el derecho al secreto bancario”, declaró.