790 pescadores artesanales regresan a las aulas para terminar la secundaria

Estudian en Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) ubicadas en muelles y ministra resalta sus deseos de superación

Un total de 790 pescadores artesanales que no culminaron sus estudios básicos o no tuvieron acceso a la escolaridad demuestran que nunca es tarde para aprender y estudian en las aulas periféricas de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) ubicadas en los muelles o caletas de las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, La Libertad, Moquegua, Loreto, Piura, Puno y Tumbes.

Los hombres de mar, que están en el ciclo avanzado, tienen clases semipresenciales en horarios flexibles que toman en cuenta sus intereses y necesidades de aprendizaje. Estas clases les permiten continuar sus faenas pesqueras.

Por ello, en la celebración del “Día del Pescador”, la ministra de Educación, Magnet Márquez, destacó el deseo de superación que tienen los pescadores artesanales. A pesar de sus duras faenas, dedican su tiempo de descanso al estudio en los Centros de Educación Básica Alternativa.

Uno de ellos es Eleazar Rigoberto Valdiviezo Prieto, quien tiene 65 años de edad y cursa el 4 ciclo de avanzado en el aula periférica del muelle del Callao. Desde la infancia, es pescador y también hace taxi en su tiempo libre.

“Después de 50 años me animé a terminar la secundaria y regresé a las aulas. Al inicio tenía un poco de vergüenza, porque prácticamente las matemáticas se me habían olvidado y no me acordaba casi nada. Ahora estoy aprendiendo más cosas de ciencias, de letras. Me siento orgulloso de estar a punto de cumplir una meta que pensaba quedaría inconclusa”, dice Valdiviezo.

En el periférico del CEBA PAEBA Piloto de Excelencia del Callao estudian 85 pescadores, quienes tienen la oportunidad de complementar sus conocimientos en el Centro Acuático y Marítimo Continental y en el Centro de Educación Técnico Productiva Continental. Estos centros les ofrecen formación técnica con cursos y talleres de pesca artesanal y otras materias.

Percy Burgos, director del CEBA PAEBA Piloto de Excelencia del Callao, indica que esta institución recibe todo el año a personas que desean terminar su primaria o secundaria y avanzar con sus metas de vida. “Como país, la mejor apuesta que podemos hacer es la educación”, afirma.

El 29 de junio, con motivo del Día del Pescador, los pescadores artesanales del muelle del Callao que estudian en el CEBA PAEBA Piloto Regional de Excelencia celebrarán el sexto aniversario de creación de este centro. El evento se suma a las actividades de conmemoración que realiza cada año la Asociación Regional Unión de Pescadores Artesanales y Conexos del Callao.

