340 mil excluidos serán reincorporados para cobrar devolución completa

“Ya no más normas abusivas e injustas, se debe respetar la única ley que existe, 29625” dijo fonavistas, presidente de la ANFPP, tras presentar solicitud ante la Comisión Ad Hoc

¡BUENA NOTICIA FONAVISTAS!

La lucha de los fonavistas continúa y no cesarán hasta cobrar todo el dinero que les corresponde, por ello el presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú -ANFPP, Andrés Alcántara, en una entrevista concedida al diario EL MEN, brindó una nueva luz de esperanza para todos sus asociados al manifestar que se ha presentado ante la Comisión Ad Hoc una solicitud para la reincorporación, en principio, de 83,813 fonavistas que fueron excluidos de manera ilegal por el inconstitucional DS 016.

Alcántara aseguró que la Comisión Ad Hoc (creada por la ley 29625 de devolución del dinero del FONAVI a los trabajadores que aportaron al mismo) no tiene ningún argumento para negarse a dicha reincorporación pues la “abusiva” norma 016 ya no existe y la única ley vigente (29625) así lo respalda; además también ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional (TC), no solo para la reincorporación (en un primer momento de más de 83 mil fonavistas hasta completar la cifra de los 340 mil que faltan), sino para que la devolución sea completa.

– Señor Alcántara, parece ser que el documento que nos traído es una buena noticia para los fonavistas, cuéntenos ¿de qué se trata este pedido?

La ley vigente en estos momentos es la 29625 que fue aprobada en el Referéndum Nacional y que ordena que se devuelva a todos los fonavistas, sin que se excluya a nadie; sin embargo, el gobierno sacó el DS 016 en un abuso y exceso de injusticia para con los fonavista, excluyendo a más de 300 mil ex aportantes en todo el proceso; lo bueno es que dicho DS finalmente fue declarado inconstitucional por el TC a pedido nuestro, nos dio la razón y lo declaró inconstitucional por lo tanto quedó sin efecto. Entonces al quedar sin efecto esta norma, todos los fonavistas pueden volver a solicitar su reincorporación al proceso. Nosotros en nuestra calidad de promotores de la ley y de acuerdo al artículo 9 de la ley 29625 presentamos nuestro padrón para dar inicio al proceso de identificación de fonavistas del padrón nacional en el año 2012; de esos padrón fueron excluidos, retirados del padrón, más de 83 mil fonavistas, por lo tanto en la calidad de promotores y de miembros de la Comisión Ad Hoc estamos poniendo en la agenda de dicha Comisión este pedido para que se reincorporen a estos 83 mil 813 fonavistas y que entren al proceso de devolución y puedan cobrar su dinero completa.

¿Estos fonavistas en mención fueron excluidos del pago de los 10,69 soles por mes que avalaba el DS 016, pero ahora al ya no existir dicha norma estas personas cobrarán completo…Y qué pasará con los demás que han cobrado en las conocidas listas?

Ellos fueron excluidos de un proceso de 10,69 soles que hizo el Gobierno, no la Comisión; la ley vigente 29625 ordena la devolución completa para aquellos excluidos, en tanto que para todos los que han cobrado adelanto, que son alrededor de 1 millón 100 mil, se les debe pagar sus reintegros; este es el debido proceso que lo dice la ley 29625 con su decreto 06 que es el reglamento. En mérito a estas normas estamos planteando que los reincorporen y que se ordene al Secretario Técnico a construir su historial laboral, esto va a permitir que tanto los de la Asociación de Fonavistas (83,813) y esos hermanos que también han sido excluidos o que no han hechos sus trámites, también tengan el mismo derecho y vayan por este mismo camino para cobrar la devolución total.

– ¿Cómo se inicia el proceso de devolución y que problemas encontraron en el camino?

La ley 29625 fue aprobada en Referéndum Nacional el cual ganamos y se empezó a realizar la devolución para lo cual se constituyó la Comisión Ad Hoc; nuestra Asociación entregó sus padrones para dar inicio a la identificación de los fonavistas beneficiarios. Luego el MEF entregó a la Comisión la información de más de 6 mil millones de soles donde estaba el dinero; sin embargo el Gobierno no se quedó tranquilo y con el Colegio de Abogados del Callo nos hizo una demanda, a nuestra ley, que no prosperó en el TC, defendimos nuestra ley pero en ese momento el Gobierno planteó en la ley de presupuesto del año 2014 una disposición para distorsionar el proceso de devolución del FONAVI para entregar una suma irrisoria de 10,69 soles por mes aportado, y excluyendo a más de 340 mil fonavistas. Nosotros no nos conformamos con eso y planteamos una demanda de inconstitucionalidad ante el TC y éste, a su vez, nos dio la razón declarando inconstitucional el DS 016 que ordenaba este abuso esta injusticia.

– ¿En qué etapa del proceso nos encontramos actualmente y qué es lo que se tiene pensado proseguirá?

La comisión Ad Hoc tiene que continuar el proceso de devolución con la ley 29625 y los pagos tienen que ser totales. Lamentablemente, en estos momentos dicha Comisión se ha detenido dado que los miembros por parte del Gobierno han venido boicoteando las reuniones; por esa razón, nosotros, en estos momentos estamos estableciendo (a través de la solicitud) de que la Comisión apruebe la reincorporación de todos los fonavistas para que se vaya construyendo su historia laboral; después vamos a plantear también que el millón 700 mil fonavistas, que cobraron adelantos, puedan cobrar con reintegros o intereses. Presentaremos una propuesta de cómo se debe actualizar los aportes de cada uno y así podamos anunciar al país de que todos los fonavistas van a cobrar sus reintegros; además el mismo TC ha señalado que los 10,69 soles son pagos a cuenta. Entonces en estos momentos nuestra propuesta es que todos cobren completo lo que nos corresponde, devolución total con sus intereses o reintegros.

– Entonces la situación está clara, no debería haber nada que alegar o nuevas leyes que crear…

El TC lo dice con toda claridad, que más claro que esto, el TC dice: “Si la Comisión Ad Hoc quiere introducir una formula nueva, la fórmula que se vaya emplear debe asegurar que lo devuelto constituya la TOTALIDAD de las aportaciones de los trabajadores con su correspondiente actualización tal como lo dispone la ley 29625”, aquí se tiene que hacer lo que dice el TC y la ley, devolver los aportes actualizados.

– ¿De dónde se va a sacar el dinero para hacer el pago completo a los fonavistas excluidos y a los que faltan pagar?

FONAVI tiene inversiones en vivienda, en luz, en agua, dinero que ha prestado a diversas empresas, dinero que el Estado peruano ha usado en calidad de préstamos. Se calcula existe entre 18 mil y 20 mil millones, siempre se ha hablado de eso; por ejemplo, todo el dinero del Fondo Mi Vivienda es de los fonavistas, son alrededor de 7 mil millones. Ahora, el Congreso hizo una ley que dice que el Fondo Mi Vivienda se convierte en un banco, y el accionista es el Gobierno, o sea con una ley nos quita 7 mil millones, no es justo. Si ellos quieren quedarse con el Banco Mi Vivienda, que nos devuelvan el dinero; hay forma de cómo se puede recuperar todos los dineros para poder devolverle sus aportes a todos los fonavistas.

– ¿Si todo ese dinero es de los fonavistas, porque no va a manos de los fonavistas?

Nosotros hemos planteado un requerimiento al Secretario Técnico de la Comisión Ad Hoc para que nos haga un informe de todas las instituciones que se tienen de forma oficial. Hay una dependencia en dicha Comisión que se llama Recuperaciones, me pregunto qué se está haciendo para recuperar… la Comisión tiene que ver eso. Ahora, nosotros como miembros de la Comisión estamos pidiendo ese informe y en función a eso tomar acciones.

– ¿Actualmente, cuál es la posición de la Comisión Ad Hoc?

Hay una mala interpretación de parte de la Comisión Ad Hoc, ellos creen que todo este tema debería pasar al nuevo Congreso de la República para que éste restituya la fórmula antigua, la de los 10 soles; ellos quisieran que se reponga, pero si se repone la fórmula de antes, los dineros que sobran ¿para quién van a ser?, no sería justo que el Congreso tuviera que decidir sobre dinero ajeno. El Congreso no tiene porqué meterse, es más, si el Congreso interfiere, tenemos un arma que sería un nuevo Referéndum, estamos preparados para corregir ese exceso o abuso que pudiera darse.

– ¿Qué le diría a todos los fonavistas?

Yo haría un llamado a todos los fonavistas de nuestra Asociación y a todos aquellos que falten cobrar para que vayan a nuestros locales, Cailloma 824 en el Centro de Lima, ahí pueden verificar sus nombres para estar seguros, podría ser que hayan datos que no estén conformes; necesitamos que estén actos porque las próxima semana vamos a discutir la propuesta de la devolución total, vamos a hacer una propuesta de acuerdo a la realidad del fondo, del TC y de la ley para que todos cobren y no se cometan más abusos.