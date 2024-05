zoológico pinto a perros para que simularan ser pandas bebés

A un zoológico de China se le ocurrió maquillar a perros de la raza Chow Chow para que parecieran ser pandas bebés

Tras el hecho que se hizo conocido en el zoológico de Taizhou, en la provincia Jiangsu, al hacer pasar a unos perros de chow chow por pandas usuarios de diferentes partes del mundo han condenado esta acción.La idea de teñir a los perros para convertirlos en pandas surgió de internet con la finalidad de aumentar el flujo de visitantes a través de estos animales.

Los turistas que visitaron el zoológico de Taizhou, manifestaron dudas sobre la autenticidad de los animales y uno de los trabajadores del lugar aclaró la situación. Los animales llegaron al zoológico el pasado 1 de mayo y fueron presentados como una “nueva especie” de pandas. Sin embargo, sus características, como las orejas y las colas se asemejan más a las de los perros. Incluso la presentación oficial de estos animales en el zoológico los definía como “Perros Panda”

Un trabajador del zoológico llamado Liu Qiuming, habló con el medio chino Jiupai News, y reveló que se trata de dos perros raza Chow Chow que están teñidos.

“La idea de teñir perros para convertirlos en pandas surgió de Internet. Esto es para aumentar la diversión del zoológico y aumentar el flujo de visitantes”, indicó Liu Qiuming, miembro del personal del zoológico de Taizhou, al medio chino Jiangsu News.

De acuerdo con la información que entregó el trabajador, el zoológico no está en condiciones de tener pandas entre sus animales, ya que no cuentan con instalaciones aptas para un panda. Ante la declaración surgieron fuertes críticas hacia el recinto por crueldad animal y engañara a los visitantes haciéndoles creer un anuncio que no era cierto.

Las personas fueron con la idea de ver pandas reales, no se detuvieron a leer bien el anuncio que claramente decía “Perros Panda”.