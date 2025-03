Zapata: «No podemos ir a una elección con cincuenta candidatos»

Jorge Zapata Rios, quien acaba de asumir la presidenta del gremio empresaria más importante del país, se manifestó sobre el panorama de cara al próximo proceso electoral.

Tras su primera entrevista a un medio nacional luego de asumir el cargo de presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Jorge Zapata Ríos, se manifestó sobre varios temas, entre ellos, habló sobre las Elecciones Generales 2026 donde los peruanos volverán a elegir a las autoridades para la Presidencia de la República.

Mediante su diálogo con un medio de prensa, el dirigente, indicó que la sociedad civil tiene que involucrarse en evitar la dispersión del voto que podría venir en el proceso electoral debido al alto número de partidos políticos habilitados para participar.

“No podemos ir a una elección con cincuenta candidatos y con un Parlamento de cincuenta fuerzas, bueno, quizá no tantos porque algunas no pasarán la valla, pero, de todos modos, [lo ideal sería] llegar con ocho o diez fuerzas al Congreso, después sabemos que [una vez en el Congreso] se siguen diluyendo, que se van cambiando de partidos y se van formando nuevos bloques y eso no le permite una buena gobernabilidad al país. La ciudadanía debe involucrarse”, indicó.

Del mismo modo, Zapata Ríos, remarcó que las elecciones PASO, habrían sido una importante oportunidad para que los partidos elijan a sus mejores cuadros, lo que hubiera permitido tener un menor número de oferta electoral.