Sporting Cristal ya tendría al reemplazante de Yoshimar Yotún

Enderson Moreira se ve obligado a encontrar la variante perfecta que se adecúe a lo que puede hacer Yoshimar Yotún en campo, esto debido a la grave lesión del capitán.

En las últimas horas se conoció que el mediocampista y capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, sería una de las bajas más importantes en el plantel celeste tras sufrir una grave lesión en el partido ante César Vallejo. En esa línea, el técnico rimense, Enderson Moreira, habría decidido quién será su reemplazo para lo que resta de la temporada 2024.

Tal y como reveló el periodista deportivo Rodrigo Morales con información de Alan Diez, una de las figuras que se perfila para jugar en lugar del capitán del elenco celeste es el uruguayo Leandro Sosa, pues ya se recuperó de su lesión en la rodilla.

“Según contó Alan Diez, Leandro Sosa ya estaría listo la próxima semana para jugar. El mismo contó que acababa de hablar con Jorge (Soto), me llama la atención porque no he visto que el jugador tenga el alta médica”, precisó el también comunicador en el programa ‘De fútbol se habla así‘ de DirecTV Sports.

Por lo pronto, la escuadra del Rímac viene entrenando al máximo de cara a su próximo desafío que sostendrá contra Alianza Atlético de Sullana en el Alberto Gallardo y donde tendrán la obligación de volver al triunfo ya que en la siguiente fecha asumirán un duro reto contra Universitario de Deportes en el Monumental.

Leandro Sosa podría ser una de las novedades ante Universitario. Se pudo confirmar que el ‘Lobo’ superó con éxito su lesión en la rodilla y lo más probable es que pueda ser una de las grandes reapariciones en la convocatoria de Sporting Cristal ante Universitario para la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024.

¿Cuáles son los números de Leandro Sosa esta temporada?

En lo que viene siendo la presente temporada, el uruguayo Leandro Sosa ha disputado 7 compromisos entre Liga 1 y Copa Libertadores 2024. Por su parte, en su cuenta personal registra 1 anotación y 1 asistencia. Asimismo, tiene un 28.5 % de minutos jugados y tan solo un 6% de participaciones de gol.

