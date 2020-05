Yahaira Plasencia: “Yo no contagié a Jefferson”

Rompió su silencio. La salsera utilizó su cuenta de Instagram para aclarar los temas que se han venido especulando durante los últimos días sobre ella y el futbolista Jefferson Farfán. Yahaira Plasencia confirmó que ellos han estado separados durante 3 semanas.

El distanciamiento que mencionó la intérprete de “Y le dije no”, se llevó acabo porque fue sometida a una intervención quirúrgica debido a un mal en los riñones.

Es por eso, que cuando regresó a casa en la que vive con el futbolista, ella entró en aislamiento para evitar ser contagiada y de igual forma el futbolista ya que tenía los síntomas de coronavirus.

“Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me han operado los riñones. Cuando a mí me dieron de alta, Jefferson ya presentaba síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando yo llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo, me pusieron en aislamiento social”, contó

Finalmente Yahaira Plasencia agradeció a todos sus seguidores y también a las personas que le desearon el bien al futbolista, pues gracias a los buenos deseos, ambos se encuentran mejor de salud.

“Vinimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena como debe ser. Cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie y espero que ese tema haya quedado claro. Para toda la gente que se preocupa. Estoy bien, vamos a estar bien”, finalizó la intérprete de “Cobarde”.