WWE Royal Rumble 2024: Horarios y transmisión en vivo

Disfruta del WWE Royal Rumble 2024 este sábado 27 de enero a partir de las 8:00 p. m. (hora peruana). El espectáculo de lucha libre se llevará a cabo en el Tropicana Field de Florida, Estados Unidos, y podrás seguirlo a través de WWE Network, Peacock y Fox Sports Premium. No te pierdas la cobertura completa con la previa y el minuto a minuto de toda la programación.

En esta edición del Royal Rumble, 30 estrellas masculinas y 30 femeninas competirán por asegurar su lugar en Wrestlemania 40.

En Perú, el evento comienza a las 8:00 p. m. Consulta la guía de horarios según tu ubicación:

Campeonato Universal Indiscutible WWE: Roman Reigns (c) vs. AJ Styles vs. LA Knight vs. Randy Orton

Campeonato de Estados Unidos de WWE: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens

Batalla Real Femenina: Bayley vs. Nia Jax vs. Becky Lynch vs. Bianca Belair vs. Piper Niven vs. 25 luchadoras por confirmar