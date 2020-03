WhatsApp 2020: llegan mensajes que se autodestruyen y mas

WhatsApp estaba preparando novedades para este 2020, y una de ellas era mensajes que se autodestruyen, ademas WhatsApp está trabajando en soporte para uso simultáneo en múltiples dispositivos.

En la última versión beta de WhatsApp 2.20.110, según WABetaInfo descubrió nuevas referencias a la compatibilidad con múltiples dispositivos. Parece que WhatsApp está trabajando en esta nueva característica que permitirá a los usuarios iniciar sesión en la misma cuenta de WhatsApp en diferentes dispositivos.

Podrán chatear usando la misma cuenta en más de un dispositivo al mismo tiempo. A diferencia de las aplicaciones web o de escritorio de WhatsApp, esta función no requeriría un host y un dispositivo dependiente y estará disponible tanto en Android como en iOS.

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.

Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020