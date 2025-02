Wanda jura ser inocente

EX DE ‘MALDITO CRIS’ NEGÓ PLAN MATAR A CORONEL REVOREDO

Wanda del Valle, expareja del asesinado delincuente Christopher Fuentes Gonzales, quien cumple prisión en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, señaló que el tema del ‘Maldito Cris’ ya debería estar “sepultado”.

“Yo creo que estamos viendo un tema por el cual me están juzgando a mí y no a Christopher. Ya ese tema debería haber quedado sepultado como ya está él. Ya la justicia que querían para él está hecha. Yo creo que él pagó suficiente con su muerte”, manifestó del Valle.

Durante la requisa efectuada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la también conocida ‘La Bebecita del Crimen’ negó haber conocido sobre los actos ilícitos de su expareja. “Miserable para mí no era, que lo juzgue Dios. Yo no defiendo a nadie, Dios es el único. Yo no puedo ni juzgar, ni defender, ni nada, la misericordia de Dios es una sola ¿De qué me puedo arrepentir si no he hecho nada?”, expresó la venezolana.

Leer también [López Aliaga: «Está en juego la felicidad de mucha gente»]

Tras señalar que se sintió mal cuando los policías abatieron a su expareja, Wanda agregó: “Lo puedo defender, pero juzgarlo no. Es un sentimiento que teníamos. Lo voy a defender hasta la muerte. Si yo me muero, también va a ver alguien que me defenderá”. En otro momento, la extranjera se refirió al supuesto intento de asesinato del coronel Víctor Revoredo Farfán.

“Ni lo conozco, nunca lo he visto. Él conoce mi casa más que yo, la de él, que se yo la vida de él. Me gustaría conversar con él para ver si tiene algún tipo de enamoramiento conmigo, o qué onda, porque no lo he visto nunca. Que Dios bendiga más bien a él y a su familia”, puntualizó.