“Wand and Sword” será adaptado al anime

Segunda obra de Oomori Fujino será llevada a la pantalla

Recientemente se ha registrado el dominio web «wistoria-anime», por lo que hace indicar un próximo anuncio de la adaptación al anime del manga Tsue to tsurugi no Wistoria (Wistoria: Wand and Sword). Esta sería la segunda obra de Oomori Fujino en ser llevado al anime tras la serie de novelas ligeras Danmachi.

“Wistoria: Wand and Sword”, título por el que es conocida la obra en occidente, es un manga que escribe Oomori Fujino y dibuja Aoi Toshi desde diciembre de 2020 en las páginas de la revista Bessatsu Shōnen Magazine de Kodansha.

La trama comienza que para cumplir su promesa de la infancia, el chico apunta a la cima del mundo mágico con su espada en la mano. Sólo hay un camino para que él, que no tiene ningún poder mágico, alcance la cima suprema.