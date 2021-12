Walter Ayala en defensa del mandatario

Walter Ayala, exministro de Defensa, advirtió que los fundamentos expuestos en la moción de vacancia presidencial en contra Pedro Castillo corresponden a una infracción constitucional y no para la destitución del jefe de Estado. Sin embargo, Ayala no rechazó representar a Pedro Castillo como abogado ante el Congreso en caso se apruebe la admisión de la moción de vacancia y el jefe de Estado sea citado para ejercer su defensa, tal y como indica el Reglamento del Parlamento.

“Los fundamentos que ponen en la moción de vacancia, que ponen como hechos, hay temas de índole penal como por ejemplo que Los Dinámicos del Centro habrían financiado al presidente. Otro que han elegido a ministros vinculados al terrorismo”, indicó Ayala.

“Además de otros temas de índole penal y sobre conducta de políticas pública. Todos esos son temas que deben ser procesados como infracción constitucional, pero no como para una vacancia”, añadió.

“Soy abogado constitucionalista. Soy profesor de derecho constitucional en las universidad y también ya empecé a dictar. (Pedro Castillo) no me ha dicho que sea su abogado, pero estamos a la orden. No me ofrezco. Si me llaman yo voy, soy un soldado”, aseveró.