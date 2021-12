Marco Arana “Equivocarse no es motivo de vacancia”

El líder del partido Frente Amplio, Marco Arana, consideró que “cometer errores” no puede ser una causal de vacancia. Esto en referencia a la moción presentada por la oposición para retirar del cargo al presidente de la República, Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral.

“En principio, tener errores no es una causal de vacancia. En segundo lugar, no nos olvidemos que hay quienes vienen negando el Estado de Derecho y los resultados de las elecciones en segunda vuelta. Dijeron que no iban a permitir que entre a gobernar un maestro de escuela y un campesino”, dijo en Exitosa.

En esa línea, Arana cuestionó a los partidos Renovación Popular y Fuerza Popular por tener en agenda recurrentemente a la vacancia presidencial.

“Hasta hicieron llamados a la muerte, como el mitin de López Aliaga ‘muerte a Castillo‘. En el Congreso tienen dos bancadas, la de Renovación Popular y Fuerza Popular, que la única palabra que saben pronunciar es vacancia y vacancia“, sostuvo.