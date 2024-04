Volquete vuelca sobre casa y deja grave a niña

Un volquete que transportaba desmonte se volcó contra una vivienda prefabricada y dejó a tres menores heridas en la zona de Ampliación de Oasis de Villa, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Una tía de las menores dijo que un vecino contrató los servicios de la unidad para cargar el desmonte, a pesar de que, en la zona, que se caracteriza por ser un terreno accidentado, está prohibido el tránsito de vehículos pesados.

“El dueño del lote siguiente ha contratado este vehículo tan pesado sabiendo que no está permitido en la zona. No ha tomado las medidas necesarias sabiendo que es un vehículo pesado”, contó.

Las niñas quedaron atrapadas entre los escombros cuando el volquete impactó contra la vivienda.

Las menores de dos y diez años ya fueron dadas de alta, “pero están adoloridas por los golpes”, detalló la tía.

No obstante, la niña de seis años permanece internada en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Según se pudo conocer, se le ha amputado un dedo de la mano y corre el riesgo de perder más dedos.

“Está grave. Nos han informado que la bebé no puede orinar y el doctor ha dicho que eso no es normal. No está orinando desde ayer”, narró la familiar.

Cabe señalar que, otras de las viviendas también se han visto afectadas por el choque del pesado camión. Tras el accidente el conductor del tráiler fue detenido y llevado a la delegación del sector para las investigaciones del caso.