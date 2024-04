Día del Trabajo: ¿Habrá feriado largo?

Los peruanos se preguntan si podrán disfrutar de dos días feriados

El próximo feriado por el Día del Trabajo, el miércoles 1 de mayo, suscita dudas sobre si un días antes, martes 30 de abril, será también no laborable; es decir, feriado largo.

En Perú, los feriados están establecidos oficialmente y se publican anualmente en el diario oficial El Peruano. Este año, abril no cuenta con feriados programados según el calendario oficial. Esto indica que el martes 30 de abril no es considerado día no laborable para la población en general.

Lee también:

El mes de abril en este año no incluye feriados oficiales, ya que la celebración de Semana Santa se llevó a cabo en marzo. No obstante, aún quedan varias fechas feriadas para disfrutar en el 2024 en Perú.

Las próximas fechas feriadas en Perú para el año 2024 son: