(VIDEO) Tiago PZK: “Estoy en el mejor momento de mi carrera”

El joven cantante argentino, lanzó el single “Házmelo” que ya tiene más de 11 millones de reproducciones de YouTube y comenta que su carrera va en ascenso no solo por su talento sino por constancia.

Te hiciste conocido como cantante de trap, baladas, música bailable y ahora nos has sorprendido con tu nuevo sencillo “Házmelo”, ¿qué significa para ti y para tu carrera?

“Házmelo” es especial en todos los sentidos, hasta la forma en la que la compuse fue mágica. Salió en un campamento que hicimos cuando empezamos a hacer el disco. Me acuerdo que estábamos haciendo un asado y uno de los productores trajo una guitarra y empezó a rasguear y la primera melodía que salió tal cual quedó en la canción, me gustó mucho que la manera en la que salió. Creo que es un tema especial porque siento que abre una puerta que es lo que quiero empezar a hacer que es el R&B y esta fue como la primera probada para la gente y también para ver cómo lo recibía porque acá en Argentina no se hace mucho y quería empezar a hacer algo diferente y creo que es algo que me representa mucho.

Eres muy seguidor de la cultura urbana, has sabido hacer freestyle, rap, y hasta de pequeño has tenido una fiesta con temática de Daddy Yankee, ¿Cómo ves tu rol en la cultura urbana en este momento y ese impulso que está teniendo a nivel mundial?

Yo estoy muy contento, creo que estoy en mi mejor momento en cuanto a mi música y todo lo que está pasando están saliendo proyectos muy interesantes. En octubre, va a salir una película donde obtuve el papel protagónico y trata de un pibe que sueña con hacer música y de repente, sufre una tragedia y para descargar toda esa bronca, se involucra en la música. Considero que es una historia bastante real para muchos chicos que sueñan y la verdad que es un proyecto increíble, siento que adquirí un montón de conocimiento y que me ayudará en cuanto de la actuación y demás, me encantó haberlo hecho. Poco a poco se están cumpliendo muchos sueños y cada vez mis metas son más grandes.

Aquí en Perú eres muy conocido por tu faceta de freestyler ya que la movida es muy grande, en los 90’s era común ver a los chicos con su guitarra acústica en los parques practicando, ahora los vemos rapeando, ¿qué le dirías a los chicos que quieren seguir tus pasos y que usan la música como un escape a sus problemas?

Desde los 14 años estuve perdiendo batallas de Freestyle en octavos de final ¡un año y medio, hermano! Me causó mucha frustración, pero dicen que la práctica hace al maestro, así que eso les quiero decir a todos los chicos que está soñando en entrar a este mundo, sí se puede, nada es imposible, los sueños se cumplen, eso téngalo por seguro, pero no es solamente tener talento, es trabajar mucho, ser muy constante y ser muy autocrítico, no creérsela, entender cuáles son tus defectos y tus virtudes y trabajar un montón sin esperar que las cosas te caigan de arriba. Los que han llegado lejos fue porque trabajaron un montón.

Tú no has dejado de trabajar, tienes números increíbles de reproducciones en todas las plataformas, miles de seguidores en tus redes sociales y aún no lanzas tu primer álbum, lo que es alucinante es de que te está pasando algo que a pocos artistas le ha pasado, ¿cómo ves este fenómeno? ¿Crees que los álbumes ahora son obsoletos y que estamos en una era más enfocada a la “fast-music” así como la fast-fashion y la fast-food?

A mí en lo personal, me gusta mucho los álbumes, siento que es algo especial y que te describe como artista, por lo menos en el momento que estás pasando, lo que sí es verdad y que nadie puede decir que no es que hoy en día es casi imposible o no pasa mucho el hecho de pegarse con un disco, para que explote tu carrera, básicamente tiene que sacar un single que pegue durisimo y en base a eso recién hacer un disco. En mi caso, hacer un disco es muy especial y que la gente va a entender un poco más lo que es Tiago PZK.

Es imposible mejor dicho hablar en estos momentos con los artistas y no tocar, por ejemplo, el tema de la pandemia, pero no quisiera tocarlo desde el punto personal sino de cómo te impactó a nivel profesional, en la forma de como compones.

Siento que me ayudó un montón, en mi caso, me puede mudar a una casa con amigos que también son artistas y aprender todo el tiempo como que nos ayudamos entre todos y somos súper sinceros y de repente si venís al estudio con un tema que está más o menos no te vamos a decir “¡wow, una locura!”, te vamos a decir “está bueno, pero puedes mejorar esto”, creo que te retroalimenta demasiado y por eso Argentina creo que está en su mejor momento porque de pronto entre todos nos ayudamos, no podemos hacer la casa y de repente Duki (uno de los raperos más influyentes de Argentina), cae todos los días a casa y nosotros escuchamos y aprendemos.

En cuanto las composiciones, la gente está mucho más abierta, ahora hay artistas que les componen a otros artistas y no hay ningún problema, no hay ningún tipo de ego en el medio entonces eso está rebueno porque ayuda crecer a la escena.