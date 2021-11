(VIDEO) Renato Tapia: “Si me dicen si vamos al mundial de Qatar no lo afirmo, lo firmo”

El volante de la selección peruana, Renato Tapia habló en entrevista con el programa “Amigos del Fútbol” sobre los cuatro partidos que restan en estas Eliminatorias Qatar 2022.

Consultado si estamos cerca de la clasificación, Tapia tomo la palabra: “Si, yo creo que sí. Con mucha fe, con mucho trabajo, con mucha humildad, las cosas se pueden dar”.

El jugador del Celta de Vigo se mostró seguro de estar nuevamente en el mundial.” No te lo afirmo, pero te puedo firmar una hojita para que quede en los registros”.

Tapia es consciente que pudieron estar en mejor posición en la tabla de las Eliminatorias.

“Creo que por lo que se hizo el partido en La Paz, dolió mucho, contra Argentina también el penal de ‘Yoshi’ aunque se jugó muy bien, tácticamente se hizo un partidazo y el primer partido contra Paraguay en Asunción. Son esos tres partidos claves donde se pudieron sacar más puntos, pero así es el fútbol”, indicó.

INTERNA DE GRUPO

“Nosotros somos como una familia, nos conocemos, este proceso tiene más de 6 años y se ha forjado esto en el grupo que hace que por ahí en momentos de dificultad, de adversidad, haga relucir más el compañerismo, el hecho de que nos conocemos, de que estamos juntos y es eso lo que se mostró en ese segundo gol de Christian Cueva y el abrazo de Ricardo Gareca, es lo que se vive en el día a día”.

Asimismo, el volante nacional revelo detalles de la interna.

Aquí el que se pica pierde. Si te picas peor te molestan. Ya por ahí si te pones un poco serio, ya tratan de dejarte a un lado, pero si te picas, perdiste.

¿Quién es el más picón ahí?

Yo creo que Araujo. Es un tipo muy serio y por ahí la broma no le va mucho, pero todos tenemos que aguantar en su momento.

Tú no pareces mucho, pero también eres uno de los más jodidos ahí

No sé si jodido, pero por ahí un poco más malcriado.

Pero no parece

No parece, pero si hay gente que es muy jodida y tú dices que no parece, por ejemplo, Ramos es un jodido a más no poder y después lo ves en la cancha o en las entrevistas, un tipo serio, ‘viejo’ y tú lo ves un tipo serio, pero está ahí a la chacota todo el día.

¿Lapadula ya entró a la chacota?

Si, jode también. Tiene que acostumbrarse también.

INVITACION AÑO NUEVO

Tapia invitó a los hinchas peruanos a celebrar el año nuevo con canción que bailaron en el camerino tras victoria histórica a Venezuela por 2-1 después de 24 años y que nos ubica quintos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 17 puntos.

“Esta canción estuvo en nuestro playlist canciones y se bailó en el camerino. Que la pongan en año nuevo y celebren como nosotros”.