Alejandro Cavero se muestra confiado contra la vacancia presidencial

Cavero no se sorprendería si las bancadas llegaran apoyar la vacancia

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, mostró confianza al asegurar que se podría lograr los 87 votos para la vacancia del presidente Pedro Castillo.

En una entrevista en el canal “N “negó saber la existencia de algún proyecto que plantease la reducción de votos.

“No creo que sea lo más prudente cambiar las reglas de votación en este momento”, dijo.

“No conozco del proyecto, no me ha llegado el proyecto aún, pero considero que no hay imposibles, menos en política. Yo sí creo que podemos llegar a los 87 votos (para la vacancia presidencial)”, manifestó el parlamentario.

Además, considero que los constantes escándalos vinculados con el mandatario darían como resultado que las bancadas apoyasen la vacancia presidencial.

“Mira tú cómo aparecen escándalos todos los días. No me sorprendería que aparezca algo. Esto de (Bruno) Pacheco me parece suficientemente grave. Además, en el seno del poder, en Palacio de Gobierno, encontrar 20.000 dólares en un baño podría ser presuntamente una coima”, aseguró.

Recordemos que para que se dé la moción de vacancia se debe obtener 26 firmas, lo que implica que debe ser le 20 % de congresistas presentes. si el proceso continuo y se logra en la sesión plenaria el 40% de congresistas ósea, 52 votos, se procederá la presentación nacional en donde le presidente Pedro Castillo se defenderá por 60 minutos.