(VIDEO) Liga 2: Arturo Sánchez cree que la Liga 1 debería volver a la ADFP

Tras el nuevo fallo del TAS en contra de la FPF, y que ha afectado el normal desarrollo del fútbol peruano, el presidente de la Liga 2, Arturo Sánchez sostuvo que la Liga 1 debería volver a manos de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).

“Nuestro campeonato está ocupando el último lugar de Sudamérica, esto nos dice mucho de lo que está pasando y creo hay que reflexionar ¿está bien que la federación siga manejando los campeonatos del fútbol peruano? o habrá que pensar porque muchos recuerdan que criticaban a la asociación de fútbol profesional cuando hacíamos los campeonatos. Pero la realidad es lo contrario, está siendo peor y sobre todas las cosas porque entendiendo que existen ‘entes autónomos’, pero ¿quiénes eligen a las comisiones? los mismos del directorio de la federación”, sostuvo Sánchez.

En diálogo con el portal Menú Deportivo, el titular de la FPF comentó que en este fallo del TAS se deben asumir responsabilidades.

“Es muy fácil decir aceptamos la resolución del TAS, pero lo triste que últimamente la FPF pierde casi todos los casos en instancias internacionales. Los clubes hemos entendido que si nos vemos perjudicados, tenemos ese recurso de ir al TAS entonces cómo podemos organizar un campeonato si ni siquiera tenemos seguridad de quien puede ser campeón o quien puede bajar”, manifestó.

Remarcó que por lo expuesto debería evaluarse que los campeonatos vuelvan a manos de la ADFP. “La Asociación somos todos los clubes, todos nos miramos permanentemente y podemos buscar soluciones entre todos, en cambio en la FPF no porque ellos nos imponen los reglamentos que no tienen la proyección correcta. Me parece bien el trabajo de menores, pero debe haber un trabajo bien coordinado entre federación y clubes”.

El también presidente del club Unión Huaral ,dijo que la FPF podría dedicarse a fiscalizar y supervisar el normal desarrollo del campeonato.

“La Federación no es una empresa privada. la Federación somos todos los clubes de Liga 1, Liga 2, las departamentales. Acá hay un malentendido en cuál es el trabajo de la FPF, ellos deberían fomentar, fiscalizar, motivar permanentemente el trabajo de los clubes, si no lo entendemos así no vamos a crecer”.

LIGA 2

Es muy probable que empiece el 12 o 15 de marzo. Lo que estamos esperando es que sea oficial. Con el descenso de Cusco FC esta Liga 2 jugaríamos con 13 clubes.

Sobre el presupuesto para la Liga 2, Arturo Vásquez señaló que en los dos últimos años la federación ha estado apoyando. “Esperamos que también sea este año, por lo menos en la última reunión con el presidente de la FPF me aseguró que será así, pero necesitamos saber los montos para poder armar el presupuesto entendiendo que a partir de este año, ya tenemos obligaciones de no solo presentar sobre el primer equipo, sino también de la participación de los clubes de la liga 2 en los campeonatos de reserva, sub-13, sub-15 y sub-17 y eso significa otra inversión de dinero”.