(VIDEO) Gonzalo Godoy: “El amor de estos jugadores por Alianza Lima es el plus para campeonar”

El defensa uruguayo, campeón con Alianza Lima el 2017, Gonzalo Godoy sostuvo que Sporting Cristal al igual que la escuadra íntima tienen mucho mérito de haber llegado a la final de la Liga 1, pero que el amor de estos jugadores por la camiseta blanquiazul es el plus adicional que tienen para campeonar.

“Ambos equipos tienen merecimientos por lo que hicieron en la Fase1 y Fase2, pero el plus que tiene Alianza son sus jugadores que ficharon este 2021 por amor al club sabiendo que sería en segunda división y ahora están jugando en Primera y eso se valora”, manifestó Godoy en diálogo con Amigos del Fútbol.

Contó que cuando el fichó por Alianza Lima en el 2017 mucha gente se le acercaba y le decían: “No vayas Alianza que no vas a salir campeón nunca, que la maldición’ y después al otro año en el 2018 salimos subcampeones, todos querían venir a Alianza, 2019 todos. Pero este año fue distinto porque habían jugadores que no querían venir porque supuestamente iba a estar en Segunda y los que están llegaron con el corazón para sacar al club adelante y eso creo que hay que valorarlo más allá si Alianza sale campeón o no, creo que el hincha va a valorar a este grupo de jugadores que vinieron por amor al club.

Consultado si le hubiera gustado ser parte de este equipo de Alianza Lima 2021, Godoy no dudo en decir que sí. ”A mí nunca me llamaron, pero sino yo estaba a disposición para Alianza, ¿cómo no voy a venir a al equipo que me dio todo y me siento tan como en mi casa? Así que, yo creo que valoro eso de los jugadores que vinieron no porque vinieron sabiendo que iban a jugar en Segunda y ahora están peleando el campeonato en Primera y eso es un mérito que yo valoro de los jugadores.

CONTANDO CON JUGADORES DE ALIANZA LIMA

“Si me comunico con Matzuda, Tato Rojas, Osling y la verdad que a uno lo pone orgulloso porque son buenos jugadores y están dando frutos y ahora que Alianza que está para jugar la final. Ojalá que le pueda ir bien”.

ANGELO CAMPOS

“Me pone contento porque es hincha de Alianza a muerte y él fue campeón con nosotros en el 2017. Si bien jugó, el titular era Leao, pero creo que ahora que está jugando se debe sentir muy bien y muy contento. Yo tuve contacto con él y cuando jugamos lo felicité porque está muy bien. No sé cuántos partidos estuvo sin recibir gol, así que está en un buen momento”.

HERNÁN BARCOS Y PABLO MIGUEZ

“Barcos es un jugador que ha jugado en todos lados y lo está demostrando. Creo que es un excelente jugador. A Miguez felizmente se le pudo dar la oportunidad de vuelta, pudieron salir campeones ahora y van a jugar la final y me pone contento porque es un compatriota y le está yendo bien. Sé todo lo que lucha el Cotorra y a uno lo pone contento que a su compatriota le vaya bien. Es lindo ver a Alianza pelear cosas importantes”.

¿EN QUÉ SE PARECE EL ALIANZA DEL 2017 CON EL DEL 2021?

“Yo creo que se parecen mucho porque a nosotros nos molestaban con el quino. Cuando llegué no sabía lo que era y después se tuvieron que meter el quino ya saben dónde. Fue lindo, un desafío lindo y ahora creo que también por el año pasado por todo lo que vivió Alianza, tiene esa presión de querer. Es bravo estar en una situación del año pasado y jugar ahora y salir campeón. Creo que tienen mucho mérito ellos, la verdad que están jugando con esa presión que el año pasado fue muy malo y creo que eso a comparación de nosotros, teníamos la presión de no salir campeones y ellos tienen la presión de haberse ido a la B y no es una presión fácil, te tira para abajo, te jala y creo que ellos la supieron sobrellevar bien y bueno, salieron campeones de la fase 2, así que van a jugar una final, más allá de si sale campeón nacional o no, creo que vale mucho este plantel de Alianza porque mucha gente no le tenía fe”.

GOLES ANTE LA SAN MARTIN

“Hasta el día de hoy la gente me lo sigue recordando. Eso a uno lo pone tranquilo y satisfecho que cuando uno estuvo dejó la vida. Ahora estando en Mannucci me cruzo con gente y me dice la gente: Godoy siempre el gol de San Martín que yo lloré, mira a mi hijo y me muestran un video y la verdad que, recién que pasan los años sigo tomando magnitud que cada vez valió más ese gol, que más lo valoran, así que como te digo, fue un momento inolvidable”.

PABLO BENGOECHEA

Pablo logro la unión del equipo en el 2017 . Desde un principio nos convenció de que íbamos a ser campeones desde el primer día que llegamos. Fuimos criticados porque jugábamos al pelotazo en algunos casos empezábamos perdiendo 1-0 o 2-0 y y siempre dábamos vuelta a los partidos y por eso fue un campeonato tan épico porque siempre empezábamos perdiendo y luego le dábamos vuelta. Fue una virtud del equipo que estábamos convencidos pudimos salir campeones.

COMANDO SUR

Tanto al comando como a toda la gente, yo tuve la suerte de jugar a estadio lleno cuando salí campeón y se te eriza la piel. Fue hermoso. Ahora ellos van a jugar una final y creo que será al 20%. No va a ser lo mismo, pero creo que ellos lo saben. La gente va a ir, va a alentar. Una lástima que por esta pandemia no pueda estar tanta gente, pero creo que va a ser una final linda y digna

FUTURO

El defensa uruguayo dijo que ya finalizó su contrato con Carlos A. Manucci. “No he hablado nada con nadie, así que ahora tranquilo, a disfrutar de la familia que es lo que uno más extraña y después ver qué es lo que sale. Yo estoy contento acá en Perú y me siento como en mi casa”.